 'తస్సాదియ్యా'.. సమంత డ్యాన్స్‌ అదిరిందయ్యా! | Thassadiyya Song Out From Samantha Maa Inti Bangaram Movie
Maa Inti Bangaaram: తస్సాదియ్యా...చీరకట్టులో సమంత డ్యాన్స్‌

Apr 16 2026 5:49 PM | Updated on Apr 16 2026 6:17 PM

Thassadiyya Song Out From Samantha Maa Inti Bangaram Movie

సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా  చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’. ఈ మూవీకి సమంత స్నేహితురాలు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. సమంత భర్త, డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు స్టోరీ అందించారు. సమంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్‌పై ప్రొడక్షన్ నెం.2గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం మే  15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి తొలి పాటను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. 'తస్సాదియ్యా... తగ్గేదీ లేదు హొయ్య. అమ్మాయి అన్నాక ఆ మాత్రం ఉండాలే...' అంటూ సాగే ఈ పాటకి  రెహమాన్ లిరిక్స్ అందించగా చిన్మయి, పుణ్య సెల్వ అద్భుతంగా ఆలపించారు. సంతోష్ నారాయణన్ మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది. ఇక చీరకట్టులో సమంత వేసిన స్టెప్పులు హైలెట్‌ అని చెప్పొచ్చు. 

photo 1

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు (ఫోటోలు)
photo 2

ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

మహేశ్‌బాబు బ్యానర్‌ సినిమా ‘రావు బహదూర్‌’.. సాంగ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఆర్య కొత్త సినిమా.. ‘మిస్టర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)

Super Star Mahesh Babu & Mega Power Star Ram Charan Fitness Secrets 1
Video_icon

హీరోలు అంత ఫిట్ గా ఎలా ఉంటున్నారో తెలుసా? వీరి డైట్ ప్లాన్ చూస్తే షాక్ అవుతారు!
Vallabhaneni Vamsi Files Complaint against False Posts Circulate in Social Media 2
Video_icon

సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు పోస్టులు వల్లభనేని వంశీ ఫిర్యాదు
PM Modi Gives Clarity on Women's Reservation Bill in Lok Sabha 3
Video_icon

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును రాజకీయం చేయొద్దు
Amir Hamza Shot in Lahore ⁨ 4
Video_icon

LIVE:లష్కరే టాప్‌ కమాండర్‌పై కాల్పులు...
Default image
Video_icon

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు (ఫోటోలు)
