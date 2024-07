నేచురల్‌ బ్యూటీ సాయి పల్లవిని తండేల్‌ టీమ్‌ ఘనంగా సత్కరించింది. నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌, దర్శకుడు చందూ మొండేటి తనతో కేక్‌ కట్‌ చేయించి తినిపించారు. ఈ సందర్భంగా సెట్‌లోని వారంతా ఆరు సింబల్స్‌ చూపించారు. అవును.. సాయిపల్లవికి ఇప్పటివరకు ఆరు ఫిలింఫేర్‌ అవార్డులు గెలుచుకుంది. అందులో భాగంగానే తన విజయాలను ఇలా సెలబ్రేట్‌ చేశారు.

ఎన్ని అవార్డులంటే?

కాగా సాయిపల్లవి ప్రేమమ్‌ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మారింది. ఈ మూవీకి గానూ బెస్ట్‌ ఫీమేల్‌ డెబ్యూగా ఫిలింఫేర్‌ సౌత్‌ అవార్డు గెలుచుకుంది. ఫిదా, లవ్‌ స్టోరీ చిత్రాలకు ఉత్తమ నటి పురస్కారం అందుకుంది. ఇటీవల ప్రకటించిన ఫిలింఫేర్‌ సౌత్‌ అవార్డుల జాబితాలోనూ సాయిపల్లవి మరోసారి సత్తా చాటింది. గార్గి, విరాటపర్వం (క్రిటిక్స్‌ విభాగంలో) చిత్రాలకుగానూ మరో రెండు అవార్డులు అందుకుంది. వీటితో కలిపి సాయిపల్లవి అందుకున్న ఫిలింఫేర్‌ పురస్కారాల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. ఇలా ఆరు ఫిలింఫేర్లు అందుకున్న ఏకైక నటిగా ఈ బ్యూటీ చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ క్రమంలోనే తన విజయాన్ని చిత్రబృందం కేక్‌ కటింగ్‌తో సెలబ్రేట్‌ చేసింది.

తండేల్‌ సంగతులు..

తండేల్‌ విషయానికి వస్తే.. ఇందులో నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి జంటగా నటిస్తున్నారు. జాలరి రాజు పాత్రలో చై, సత్యభామ పాత్రలో సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో బన్నీ వాసు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Team #Thandel celebrated the twin wins of @Sai_Pallavi92 at the Filmfare Awards on the sets of the film ❤️‍🔥



'Satya' from #Thandel will be another memorable role from the talented actor ✨#Dhullakotteyala 💥💥



Yuvasamrat @chay_akkineni @chandoomondeti @ThisIsDSP @GeethaArts… pic.twitter.com/4qdrMUtaqH

— Geetha Arts (@GeethaArts) July 17, 2024