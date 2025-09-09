 ఎనిమిది భాషల్లో మిరాయ్ రిలీజ్‌.. సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిందంటే? | Teja Sajja's "Mirai" Movie Gets U/A Certification | Grand Release on September 12, 2025 | Sakshi
Teja Sajja: తేజ సజ్జా మిరాయ్.. సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిందంటే?

Sep 9 2025 3:57 PM | Updated on Sep 9 2025 4:08 PM

Teja Sajja upcoming action fantasy Mirai gets Censor certificate

హనుమాన్మూవీతో పాన్ ఇండియా క్రేజ్ దక్కించుకున్న హీరో తేజ సజ్జా. ప్రస్తుతం యాక్షన్-ఫాంటసీ చిత్రం 'మిరాయ్'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే ట్రైలర్ రిలీజ్కాగా.. అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. మూవీలో టాలీవుడ్ హీరో మంచు మనోజ్విలన్ రోల్లో కనిపించనున్నారు.

తాజాగా మిరాయ్సెన్సార్బోర్డ్సర్టిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకుంది. సినిమాకు యూ/ సర్టిఫికేషన్ వచ్చినట్లు హీరో తేజ సజ్జా ట్వీట్ చేశారు. పిల్లలతో కలిసి ఫ్యామిలీ మూవీని ఎంజాయ్చేయండని పోస్ట్ చేశారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా యాక్షన్, ఎమోషన్, భక్తి ఉండే చిత్రమని రాసుకొచ్చారు. కాగా.. సినిమా సెప్టెంబర్ 12 థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్కానుంది.

సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్లో టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు. చిత్రంలో రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా మెప్పించనుంది. అంతేకాకుండా శ్రియా శరణ్, జయరామ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. 2డీతో పాటు 3డీ ఫార్మాట్లో రిలీజవుతోంది.

