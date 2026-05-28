– తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
‘‘సందిగ్ధం’ టైటిల్ చాలా బాగుంది... అచ్చమైన తెలుగు టైటిల్. ఎంతో కష్టపడి అడవుల్లో ఈ మూవీ తీశారని టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది. ఇలాంటి చిన్న సినిమాని అందరూ ముందుండి ప్రమోట్ చేయాలి. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అని దర్శక–నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ తెలిపారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సీహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో, నవీన్ సంకరపు విలన్గా నటించారు. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో సంధ్య తిరువీధుల నిర్మించిన ఈ చిత్రం రేపు (శుక్రవారం) విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. పార్థసారధి మాట్లాడుతూ– ‘‘అందరూ ఎంజాయ్ చేసేలా మా సినిమా ఉంటుంది’’ అన్నారు. ‘‘మా సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించాలి’’ అని నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్ కోరారు.