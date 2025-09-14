 100 రోజులు ఆడిన శ్రీలీల మూవీ.. ఇప్పుడు తమిళంలో.. | Sreeleela Starrer Kiss Me Idiot Movie Updates | Sakshi
Sreeleela: కిస్‌ మీ ఇడియట్‌ అంటోన్న శ్రీలీల.. ఆరేళ్ల తర్వాత రీమేక్‌!

Sep 14 2025 4:01 PM | Updated on Sep 14 2025 4:16 PM

Sreeleela Starrer Kiss Me Idiot Movie Updates

వైరల్‌ వయ్యారి శ్రీలీల (Sreeleela) త్వరలో శివకార్తికేయన్‌కు జంటగా పరాశక్తి చిత్రంతో తమిళ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీనికంటే ముందు 'కిస్‌ మీ ఇడియట్‌' అనే చిత్రంతో తమిళ ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి రెడీ అవుతోంది. ఇది ఆమె కన్నడంలో నటించిన రెండవ చిత్రం కిస్‌కు రీమేక్‌ కావడం గమనార్హం. కన్నడలో కిస్‌ మూవీ 2019లో విడుదలై శతదినోత్సవం జరుపుకుంది. విరాట్‌ కథానాయకుడిగా నటించిన ఇందులో రోబో శంకర్‌, నాంజిల్‌ విజయమన్‌, అస్వతి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు ఏపీ అర్జున్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి జయశంకర్‌ రామలింగం ఛాయాగ్రహణం, ప్రకాష్‌ నిక్కి సంగీతాన్ని అందించారు. 

కథేంటంటే?
మాతృకకు పనిచేసిన డైరెక్టర్‌ అర్జున్‌ తమిళ వర్షన్‌కూ పని చేస్తున్నారు. కిస్‌ మీ ఇడియట్‌ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 26వ తేదీన తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్ర వివరాలను దర్శకుడు మీడియాకు వెల్లడించాడు. 'కాలేజీలో చదువుకునే శ్రీలీల తన తోటి విద్యార్థులతో కలిసి ఆట పట్టించినందుకు గాను ప్రిన్సిపల్‌ ఆమెను తరగతి గది నుంచి ఒక రోజు బహిష్కరిస్తాడె. దీంతో కోపంతో బయటికి వచ్చిన శ్రీలీల కళాశాల వెలుపల ప్రిన్సిపల్‌ ఫొటో ఉన్న బ్యానర్‌పై రాయి విసురుతుంది. ఆ రాయి అటుగా వస్తున్న విరాట్‌ కారుపై పడటంతో అద్దం పగులుతుంది. 

తప్పని స్థితిలో..
దీంతో శ్రీలీలను విరాట్‌ నష్టపరిహారంగా రూ.4 లక్షలు ఇవ్వమని డిమాండ్‌ చేస్తాడు. లేకపోతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని బెదిరిస్తాడు. అంత డబ్బు తన వద్ద లేదని శ్రీలీల ప్రాధేయ పడితే ఒక ముద్దు ఇవ్వు లేదా తన వద్ద రెండు నెలలు సహాయకురాలిగా పనిచేయమని చెబుతాడు. దీంతో శ్రీలీల అతని వద్ద రెండు నెలలు సహాయకురాలుగా పనిచేయడానికి అంగీకరిస్తుంది. అలా శ్రీలీల విరాట్‌పై ప్రేమ పెంచుకున్న తరుణంలో గడువు పూర్తి కావడంతో ఆమెను పని నుంచి తొలగిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆమె లేకుండా తాను ఉండలేనన్న భావన విరాట్‌కు కలుగుతుంది అలాంటి వారి ప్రేమ ఫలించిందా ? లేదా అన్న పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలతో కిస్‌ మీ ఇడియట్‌ రూపొందింది అని దర్శకుడు చెప్పారు.



