సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తోన్న రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'తెలుసు కదా'. ఈ సినిమాతో ప్రముఖ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ నీరజ కోన దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా, శ్రీ నిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. తాజాగా ఈ మూవీ రిలీజ్ తేదీని ప్రకటించారు.

అయితే ఈ మూవీ రిలీజ్ తేదీని రోటీన్ కంటే భిన్నంగా ప్లాన్ చేశారు. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో హీరోకు ఫోన్‌ కాల్‌ చేయడం.. ఆ తర్వాత ఇద్దరు హీరోయిన్ల మధ్య మాటల యుద్ధం.. ఫుల్ ఫన్నీగా అనిపిస్తోంది. చివర్లో తెలుసు కదా.. అంటూ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ మూవీ రిలీజ్ తేదీని ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 17న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుందని వెల్లడించారు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఏదేమైనా అందరికంటే భిన్నంగా.. కొత్తగా మూవీ విడుదల తేదీని అనౌన్స్‌ చేయడం క్రియేటివ్‌గా అనిపిస్తోంది.

