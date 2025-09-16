సోషల్ మీడియా నుంచి సినీ నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న షణ్ముఖ్ జస్వంత్(Shanmukh Jaswanth) తాజాగా మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. బిగ్బాస్, పలు వెబ్ సిరీస్లతో యూత్కు దగ్గరైన షణ్ముఖ్ ఇప్పుడు ప్రేమకు నమస్కారం (Premaku Namaskaram) అంటూ థియేటర్స్లోకి రానున్నాడు. ఈ మేరకు టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను పంచుకున్నారు. ప్రేమలో విఫలమైన వారందరూ బార్లోనే కలుస్తారని ఈ ట్రెండ్ను ఇంతటితో ఆపేయాలని చెబుతూ షణ్ముఖ్ తెరపైకి వస్తాడు. సోషల్మీడియాలో వైరల్ అయిన కొందరు ఈ మూవీలో నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రేమకు నమస్కారం చిత్రాన్ని దర్శకుడు భీమ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనిల్ కుమార్ రవడ, భార్గవ్ మన్నె నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. ఇదే ఏడాదిలో ఈ మూవీ విడుదల కావచ్చని తెలుస్తోంది.
చేతిలో రెండు టమాటోలు పెట్టి దొబ్బేశావ్ కదే.. ప్రేమకు నమస్కారం టైటిల్ వీడియో
