స్టార్‌ హీరోయిన్‌ను అన్‌ఫాలో చేసిన రిష‌బ్ శెట్టి

Mar 28 2026 10:14 AM | Updated on Mar 28 2026 10:16 AM

కాంతార సినిమాతో కన్నడ హీరో రిష‌బ్ శెట్టికి గుర్తింపు దక్కింది. అయితే, ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించిన హోంబ‌లే ఫిలిమ్స్‌తో బంధం తెంచుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. సోషల్‌మీడియా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అధికార ఖాతాను అన్‌ఫాలో చేయడంతో ఈ వార్తలు వైరల్‌ అయ్యాయి. అయితే, తాజాగా తనతో పాటు నటించిన  వారిని కూడా తన ఇన్‌స్టాలో అన్‌ఫాలో చేయడం కన్నడ పరిశ్రమలో వైరల్‌ అవుతుంది.

కాంతార మూవీలో తనతో పాటు నటించిన రుక్మిణి వసంత్‌ను కూడా రి‌ష‌బ్ శెట్టి అన్‌ఫాలో చేశారు. ఆపై త‌న‌ ఆప్త మిత్రుడైన రాజ్.బి.శెట్టిల‌ను కూడా సోష‌ల్ మీడియాలో ఫాల్‌ కావడం ఆపేశాడు. రెండురోజుల క్రితం హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ ఖాతాను అన్‌ ఫాలో చేసిన రిషబ్‌.. తాజాగా మరోసారి ఇలాంటి పనే చేయడంతో కాంతార టీమ్‌తో ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయా అనే అనుమానం మొదలైంది.  అయితే, హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ సంస్థ అధినేత విజయ్ కిరగందూర్‌ను మాత్రం రిషబ్ ఇంకా ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు. 

అయితే, రోజుల వ్య‌వ‌ధిలోనే ఇలా మూడు ముఖ్య‌మైన‌ అకౌంట్ల‌ను రిష‌బ్ అన్ ఫాలో చేయ‌డం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ అంశం గురించి రిషబ్ శెట్టితో పాటు నిర్మాణసంస్థ నుంచి ఎలాంటి  వివరణ రాలేదు. ప్రస్తుతం  రిషబ్ తన తదుపరి మూవీ జై హనుమాన్ పనిలో ఉన్నారు. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో  హనుమంతుడి పాత్రలో రిషబ్‌ కనిపించనున్నారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)
photo 2

వేములవాడ : రాజన్నతో హిజ్రాల పెళ్లిమహోత్సవం...ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ‘టీచ్‌ ఫర్‌ చేంజ్‌’...అలరించిన సినీ ప్రముఖుల ర్యాంప్‌ వాక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వారణాసిలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Key Players Who Can Make CSK Champions Without MS Dhoni 1
Video_icon

CSK స్కెచ్ అదుర్స్.. ఇక చెన్నైకి ధోని అవసరం లేదు
AI Expert Nikeelu Gunda Exclusive Interview 2
Video_icon

AI ద్వారా నెలకు 1లక్ష సంపాదించే టాప్ మార్గాలు.. ఇలా వాడితే మీ లైఫ్ సెటిల్
Magazine Story On Chandrababu Super Six 3
Video_icon

సూపర్ సిక్స్.. సూపర్ షాక్స్ దివాలా తీసిన విజనరీ
Shocking Facts In Tribal Girl Case FIR 4
Video_icon

చదువు చెప్తానని.. నమ్మిన బాలికపై అత్యాచారం
Garam Garam Varthalu Injections To Guavas In Hyderabad 5
Video_icon

జామకాయలకు ఇంజెక్షన్.. జాగ్రత్త!
