ప్రస్తుత గేమ్ ఛేంజర్‌ సినిమాతో బిజీగా ఉన్న రామ్ చరణ్ ఇటీవలే ఆర్సీ16 పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సనా డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. అంతలోనే మరో క్రేజీ డైరెక్టర్‌తో గ్లోబల్‌ స్టార్‌ జతకట్టారు. టాలీవుడ్ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌తో కలిసి పని చేయనున్నారు. హోలీ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నారు.ఈ మూవీ వర్కింగ్ టైటిల్‌ ఆర్సీ17 పేరుతో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్ చేసింది.

కాగా.. గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన రంగస్థలం బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. దీంతో మరోసారి ఈ కాంబినేషన్ రిపీట్ కాబోతుండడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మరోవైపు సుకుమార్ ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్‌తో పుష్ప-2 సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Mighty forces reunite for an earth-shattering magnum opus 🔥❤‍🔥

Global Star @AlwaysRamCharan X The Maverick Director @aryasukku X Rockstar @ThisisDSP X @MythriOfficial X @SukumarWritings = #Raring2Conquer 🐎#RC17 is all set to add new colours to the Indian Cinema ❤‍🔥 pic.twitter.com/ISRZaumDng