గ్లోబ‌ల్ స్టార్ రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌ని ప్రముఖ హాస్యనటుడు బ్ర‌హ్మానందం మ‌ర్యాద‌ పూర్వ‌కంగా క‌లిశారు. బ్రహ్మీ.. తన జీవితంలోని అత్యంత ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన అంశాల‌తో, అనుభ‌వాల‌తో 'నేను' అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. ఈ మధ్యే దీన్ని లాంచ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంది. తాజాగా ఈ పుస్తకాన్ని హీరో చరణ్‌కి బ్రహ్మానందం బహుకరించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోని ఎక్స్(ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేసిన మెగాహీరో.. తన అభిప్రాయాన్ని కూడా క్యాప్షన్ రూపంలో రాసుకొచ్చాడు.

'బ్ర‌హ్మానందం.. త‌మ జీవితంలోని అనుభ‌వాల‌తో 'నేను' రాశారు. అత్య‌ద్భుత‌మైన ఆయ‌న జీవిత ప్ర‌యాణాన్ని ఇందులో సంక్షిప్తం చేశారు. అక్క‌డ‌క్క‌డా చ‌మ‌త్కారంతో, మ‌న‌సులోని ఎన్నెన్నో విష‌యాల‌ను ఇందులో రాసుకున్నారు. ఓ వైపు జీవిత పాఠాల‌ను నేర్పుతూ, అనుభ‌వాల‌ను పంచుకుంటూ, అక్క‌డ‌క్క‌డా న‌వ్విస్తూ, ఎన్నో సినిమాల సంగ‌తుల‌ను గుర్తుచేస్తూ, ఆద్యంతం అద్భుతంగా సాగింది ఈ పుస్త‌కం. బ్ర‌హ్మానందంగారు రాసిన ఆటోబ‌యోగ్ర‌ఫీ 'నేను' అంద‌రికీ అందుబాటులో ఉంది. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ చ‌ద‌వ‌ద‌గ్గ పుస్త‌కం ఇది' అని చ‌ర‌ణ్‌ ట్వీట్ చేశారు.

తాజాగా హైదరాబాద్‌లో 'గేమ్ ఛేంజర్' కొత్త షెడ్యూల్ మొదలైంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ మూవీకి శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో బ్రహ్మానందం కూడా ఓ పాత్ర చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తన ఆటోబయోగ్రఫీని చరణ్‌కు బహుకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా చాలారోజుల తర్వాత బ్రహ్మీ-చరణ్ షూటింగ్‌లో పాల్గొనడం, సరికొత్త లుక్‌లో కనిపించారు.

Journeying through the incredible life of #Brahmanandam Garu in 'NENU,' his autobiography crafted with humor and heart. 📘 These pages hold the essence of laughter, life lessons, and the cinematic charm he brought to us all.

