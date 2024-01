గతేడాది ఆదికేశవ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించిన మెగా హీరో పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటించింది. శ్రీకాంత్‌ ఎన్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం గతేడాది నవంబర్‌ 24న విడుదలైంది. రిలీజైన మొదటి రోజు నుంచి మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. కాగా.. ఉప్పెన చిత్రంతో సూపర్‌హిట్‌ కొట్టిన వైష్ణవ్‌ తేజ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన కొండపొలం ,రంగరంగ వైభవంగా చిత్రాల్లో నటించారు.

తాజాగా మెగా హీరో 29వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. జవనరి 13న వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ బర్త్ డేను మెగా ఫ్యామిలీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో ‍గ్లోబల్‌ స్టార్ రామ్ చరణ్ దంపతులు పాల్గొన్ని సందడి చేశారు. వైష్ణవ్‌ తేజ్‌తో సరదాగా ఫోటోలు దిగుతూ కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఇది చూసిన అభిమానులు సైతం మెగా హీరోకు విషెస్ చెబుతున్నారు. కాగా.. ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌.. శంకర్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న గేమ్ ఛేంజర్‌ చిత్రంలో నటిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.

A heart-warming glimpse of lovely couple Mega Power star @AlwaysRamCharan & @upasanakonidela with #VaisshnavTej from his birthday celebrations 😍#RamCharan #GameChanger #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/yyjBwe52JS