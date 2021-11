Pushpaka Vimanam Movie Twitter Review In Telugu: దొరసాని, మిడిల్‌ క్లాస్‌మెలోడీస్‌ లాంటి సినిమాలతో టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండ సోదరుడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ఇక ఇప్పుడు ఇక ‘పుష్ఫక విమానం’తో నటుడిగా ఆనంద్‌ మరో మెట్టు ఎక్కేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. కింగ్ ఆఫ్ ది హిల్స్, టాంగా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై రూపొందిన ఈ సినిమాకు దామోద‌ర అనే నూత‌న ద‌ర్శ‌కుడు దర్శకత్వం వహించారు. ఆనంద్ దేవ‌ర‌కొండ సరసన శాన్వి మేఘ‌న‌, గీత సైనీ హీరోయిన్లుగా నటించారు.పెళ్ళైన కొద్దిరోజులకే తన భార్య మిస్సయిందనే ఆసక్తికర పాయింట్ తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.

ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించి విడుదలైన పాటలు, ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేశాయి. భారీ అంచనాల మధ్య శుక్రవారం(నవంబర్‌ 12)న ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ప్రీమియర్ షోస్ పడ్డాయి. ఈ సినిమా చూసిన ఆడియన్స్ ట్విటర్‌ ద్వారా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతున్నారు. అసలు కథేంటీ.. కథనం ఎలా ఉంది.. ఏ మేరకు తెలుగు వారిని ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటోంది.. మొదలగు అంశాలను ట్విటర్‌లో చర్చిస్తున్నారు.. అవేంటో చూద్దాం.

ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యేలా కామెడీకి పెద్ద పీట వేశారట. ఫస్టాప్‌ అంత సోసోగా సాగుతుదంట. భార్య మిస్సయ్యిందనే పాయింట్ చూస్తూనే కథ తిరుగుతుందట. కీలకమైన ట్విస్ట్ తో ఫస్ట్ హాఫ్ ముగుస్తుందట. ఇక సెకండాఫ్‌లో పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా సునీల్ ఎంట్రీ ఇచ్చి విచారణ కొనసాగించడం లాంటి సీన్స్, అక్కడక్కడా కొన్ని ట్విస్ట్స్ ఇలా కథను ముందుకు తీసుకెళ్లారట.

Bagundhi movie..very unpredictable screenplay..chinna konda did well..a must watch for thriller lovers👍#PushpakaVimanam https://t.co/R978xpPTlV — Steve Stifler (@steve_reddy_) November 12, 2021

1st half - Avg 👎

2nd half - Below avg 👎 Overall OTT bomma theatre lo skip cheseyachu👍#PushpakaVimanam — Nathan (@Benett_Nathan) November 11, 2021

@ananddeverkonda 🔥♥️ Maanchi family thriller 👌✨

Must match bomma 🎉@GeethSaini & @SaanveMegghana ♥️ Every cast of the film performed so well, cinematography & screenplay 👌 Go and watch with your friends & family@itsdamodara @tanga_official#PushpakaVimanam pic.twitter.com/mwL4XlOPU5 — 𝑹 𝒐 𝒘 𝒅 𝒚 (@TheNarendar) November 11, 2021

Both #RajaVikramarka and #PushpakaVimanam are not impressive.. Another dull week at the Telugu BO 😑 — vickRRRy (@VlCKY__264) November 12, 2021

Review : #PushpakaVimanam Average Thrilling Drama !! Positives

1st half

Comedy works in parts

Lead Pair Rating : (2.5/5) 👎 — InsidetalkZ (@InsideTallkz) November 12, 2021

Second half lo those two scenes are lit 🔥🔥 #PushpakaVimanam https://t.co/KjjPsgNKhU — Mokshith reddy (@OutsideRelax) November 12, 2021

comedy route aina vellundalsindi 2nd half routine aina atleast safe project ayyedhi emo atu itu kakunda aa chettha investigation sodhi. Oka thrill ledu em ledu. Random char ni introduce chesi red herrings pettesi climax ki aa char tho big twistt 🥱 #PushpakaVimanam — Silent GuaRRRdian (@Kamal_Tweetz) November 12, 2021

Chass feel bad. Had good potential & good setup but got screwed by over ambition. Lost interest as soon as it shifted to a crime investigation drama. Shock value ending failed miserably. Sunil tried too hard. AD acted well. Didn't care much for rest of the cast. #PushpakaVimanam — Silent GuaRRRdian (@Kamal_Tweetz) November 12, 2021