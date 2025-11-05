 మోహన్‌లాల్ కుమారుడి థ్రిల్లర్‌ సినిమా ( ట్రైలర్‌) | Pranav Mohanlal Movie Dies Irae Telugu Trailer | Sakshi
మోహన్‌లాల్ కుమారుడి థ్రిల్లర్‌ సినిమా ( ట్రైలర్‌)

Nov 5 2025 12:53 PM | Updated on Nov 5 2025 1:06 PM

Pranav Mohanlal Movie Dies Irae Telugu Trailer

మలయాళ  స్టార్ మోహన్ లాల్ కుమారుడు  ప్రణవ్‌ మోహన్‌లాల్‌ (Pranav Mohanlal) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం డియస్‌ ఈరే..  ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్‌ ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్‌ 7న తెలుగులో విడుదల చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. నిజజీవిత సంఘటనల ఆధారంగా  ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ తెలిపారు. మోహన్ లాల్ తనయుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ మూవీ కావడంతో తెలుగు ఆడియన్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. భూత కాలం', మమ్ముట్టి 'భ్రమ యుగం' చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన రాహుల్ సదాశివన్ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. 
 

