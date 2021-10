ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే జంటగా తెరకెక్కుతున్న పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘రాధేశ్యామ్‌’. పీరియాడికల్‌ లవ్‌స్టోరీగా వస్తున్న ఈ మూవీకి రాధాకృష్ణ దర్శకత్వంలో వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే ఫస్ట్ లుక్‌లకు, మోషన్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

అక్టోబర్ 23న ఈ సినిమా టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది మూవీ టీం. ‘విక్రమాదిత్య ఎవరు?’ తెలుసుకునేందుకు సిద్ధంగా కావాలని తెలిపారు. అయితే ఈ టీజర్‌ని కొంచెం వెరైటీగా ఇంగ్లీష్‌ ఆడియోతో విడుదల చేయనున్నారు. అయితే మల్టీ లాంగ్వేజెస్‌లో సబ్‌ టైటిల్స్‌ రానున్నాయి. అయితే యూవీ క్రియేషన్స్, గోపీకృష్ణా మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ సంక్రాంతి కానుకగా పలు భాషల్లో జనవరి 14న విడుదల కానుంది. అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్‌కి #GlobalPrabhasDay అనే ట్యాగ్‌ని జత చేయడం విశేషం.

Who is Vikramaditya? 🤔 Stay tuned to find out in the #RadheShyam teaser, out on 23rd October! ☺️💕 Enjoy the teaser in English with subtitles in multiple languages! #GlobalPrabhasDay

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/JmkiSZY40v

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) October 20, 2021