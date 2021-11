Prabhas Radhe Shyam Second Song Update: ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు శుభవార్త. ‘రాధేశ్యామ్‌(Radhe Shyam)’నుంచి మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఈ చిత్రం నుంచి రెండో సాంగ్‌ విడుదల కాబోతుంది. రేపు(నవంబర్‌ 29) వన్ హార్ట్ టూ హార్ట్ బీట్స్ సాంగ్ టీజర్ రిలీజ్‌ కానుంది. ‘రాధేశ్యామ్’ లవ్ ఆంథెమ్ సెకండ్ సాంగ్ హిందీ టీజర్‌ని మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు లాంచ్ చేయనుండగా, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ వెర్షన్‌లను రాత్రి 7 గంటలకు లాంచ్ చేయనున్నారు.

సాహో తర్వాత ప్రభాస్‌ నటించిన మరో పాన్‌ ఇండియా చిత్రమే ‘రాధేశ్యామ్‌’.పూజ హెగ్డే హీరోహీరోయిన్‌. కె. రాధాకృష్ణ కుమార్‌ తెరకెక్కించిన ఈచిత్రాన్ని వంశీ, ప్రమోద్‌, ప్రసీధలు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇటలీ నేపథ్యంగా సాగే పీరియాడికల్‌ ప్రేమ కథగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ విక్రమాదిత్య పాత్ర పోషిస్తుండగా, పూజ హెగ్డే ప్రేరణగా నటిస్తోంది. వచ్చే సంక్రాంతికి అంటే జనవరి 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది.

Make way for the #LoveAnthem, the next song from #RadheShyam that will take your breath away. One heart, two heartbeats for the first time in the history of Indian cinema, bringing to you one movie with two different music experiences. pic.twitter.com/QciRVlMsvF

— UV Creations (@UV_Creations) November 28, 2021