 మరో సీక్వెల్‌లో ప్రభాస్‌.. రెండేళ్లు ఆగాల్సిందే?
Prabhas: మరో సీక్వెల్‌లో ప్రభాస్‌.. రెండేళ్లు ఆగాల్సిందే?

Oct 25 2025 2:35 PM | Updated on Oct 25 2025 3:20 PM

Prabhas, Maruthi To Team Up Yet Again, The Raja Saab Part 2 Story Is Ready

పాన్ఇండియా స్టార్ప్రభాస్(Prabhas)షెడ్యూల్ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉంది. ఆయన నటించిన ది రాజాసాబ్సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. మరోవైపు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలోపౌజీ’(Fauzi) సినిమా చేస్తున్నాదు. దీంతో పాటు సందీప్రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్చేయబోతున్నాడు. మరోవైపు సలార్‌, కల్కి చిత్రాలకు సీక్వెల్స్కూడా చేయబోతున్నాడు. ఇంత బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్‌.. తాజాగా మరో సీక్వెల్కి కూడా గ్రీన్సిగ్నల్ఇచ్చాడట. అదే ది రాజాసాబ్‌ 2.

మారుతి స్టైల్నచ్చి..
మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్‌ ‘ది రాజాసాబ్‌’(The Raja Saab) సినిమా చేశాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్అంతా కంప్లీట్అయిపోయింది. పోస్ట్ప్రొడక్షన్స్పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 9 చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. అయితే చిత్రానికి సీక్వెల్ఉంటుందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్కూడా సీక్వెల్పై స్పష్టత ఇచ్చాడు. ‘రాజాసాబ్‌ 2’ ఉంటుందని.. కాకపోతే ఇది తొలి భాగానికి కొనసాగింపులా ఉండదని.. థీమ్, సెటప్‌ ఒకే తరహాలో ఉంటాయని ఓ ప్రెస్మీట్లో ఆయన చెప్పారు. అయితే అప్పటికీ మారుతి కథ సిద్ధం చేయలేదు. కానీ ప్రభాస్మాత్రం మారుతితో మరోసారి పని చేయడానికి ఆసక్తి చూపించాడట. దీంతో మారుతి ఇటీవల రాజాసాబ్‌ 2 స్టోరీకి సంబంధించిన లైన్ని ప్రభాస్కి చెప్పాడట. అది బాగా నచ్చడంతోచేసేద్దాం డార్లింగ్‌’అని ప్రభాస్చెప్పినట్లు సమాచారం.

రెండేళ్ల వరకు ఆగాల్సిందే..
ప్రభాస్ఇప్పుడు పౌజీ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాడు. సినిమా షూటింగ్కంప్లీట్కాగానే..వెంటనేస్పిరిట్‌’చిత్రాన్ని సెట్స్పైకి తీసుకెళ్లబోతున్నాడు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సినిమా షూటింగ్ప్రారంభం కానుందట. తర్వాత సలార్‌ 2 లేదా కల్కి 2 చిత్రాన్ని సెట్స్పైకి తీసుకెళ్లాలి. ఇవన్నీ పూర్తయ్యేవరకు దాదాపు రెండేళ్లు పడుతుంది. తర్వాతే ప్రభాస్మరో కొత్త సినిమాని ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నిజంగానే రాజాసాబ్సీక్వెల్ఉన్నా.. రెండేళ్ల తర్వాత దాన్ని సెట్స్పైకి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రభాస్తో సినిమా కాబట్టి మారుతి కచ్చితంగా ఆగుతాడు. అందులో నో డౌట్‌. ది రాజాసాబ్రిలీజ్తర్వాత రిజల్ట్ని బట్టి పార్ట్‌ 2 ఉంటుందా లేదా అనేది క్లారిటీ వస్తుంది.

