నేచురల్ స్టార్ నాని తాజాగా నటించిన చిత్రం 'దసరా'. ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద హిట్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. విడుదలైన కొద్ది రోజులకే భారీ వసూళ్లతో దూసుకెళ్లింది. ఈ చిత్రంలో నాని నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అయిపోయారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో మహానటి ఫేమ్ కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌ డేట్‌ ఇచ్చాడు నాని. అదేంటో ఓ లుక్కేద్దాం.

తాను నటించబోయే తదుపరి చిత్రానికి సంబంధించి నాని ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశారు. 'ఈ ఏడాదిని సెలబ్రేషన్స్‌తో ముగిద్దాం' అంటూ పోస్ట్ చేశారు. కాగా.. నాని కెరీర్‌లో 30వ చిత్రంగా నిలవనుంది. ఈ సినిమాను శౌర్యువ్ డైరెక్షన్‌లో వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 21, 2023న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. దసరా మూవీ హిట్‌ తర్వాత నాని నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇక ఈ సినిమాలో నాని సరసన సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

2023 had to end with a celebration 💙

DECEMBER 21st :)#Nani30 pic.twitter.com/pFQTbAXF6e

— Nani (@NameisNani) April 15, 2023