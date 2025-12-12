 అది నా కళ్లారా చూశా.. అందుకే క్షమాపణలు: మౌగ్లీ నటుడు | Mowgli actor Bandi Saroj sorry to sensor Board about His Comments | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bandi Saroj: అది నా కళ్లారా చూశా.. అందుకే క్షమాపణలు: మౌగ్లీ నటుడు

Dec 12 2025 7:01 AM | Updated on Dec 12 2025 7:06 AM

Mowgli actor Bandi Saroj sorry to sensor Board about His Comments

సెన్సార్ బోర్డుకు క్షమాపణలు చెప్పడంపై మౌగ్లీ నటుడు బండి సరోజ్ కుమార్ స్పందించారు. సినిమా కోసం నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్భారీగా డబ్బులు ఖర్చు చేయడం నా కళ్లారా చూశానని అన్నారు. సినిమాను నా బాధ్యతగా తీసుకున్నానని తెలిపారు. చిత్రానికి ఆటంకం కలగకూడదనే సెన్సార్బోర్డ్కు క్షమాపణలు చెప్పాలన్న డిమాండ్నేరవేర్చానని అన్నారు. నా వంతు కృషిగా నా సొంత సినిమా కంటే గట్టిగా బయటికొచ్చి ప్రమోషన్స్చేశానని అన్నారు. మీరు సినిమా చూశాక నచ్చితే గట్టిగా ముందుకు తీసుకెళ్లండి ఆడియన్స్కు సూచించారు. కాగా.. మౌగ్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న బండి సరోజ్ కుమార్ సెన్సార్బోర్డ్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

బండి సరోజ్ ఏమన్నారంటే..

బండి సరోజ్ మాట్లాడుతూ..' మోగ్లీ సినిమాను ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చు. సెన్సార్ బోర్డ్‌ వాళ్లు ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎలాంటి అసభ్యత ఉండదు. ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ ఆఫీసర్ భయపడి పోయారంటా. ఎవడ్రా వీడు.. వీడి ఫర్మామెన్స్ ఏంటి? రూత్‌లెస్‌ కాప్‌లా నటించలేదని భయపడి ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారంటా అని అన్నారు. ఈ కామెంట్స్ కాస్తా వివాదానికి దారి తీయడంతో మౌగ్లీ నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ క్షమాపణలు చెబుతూ ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయనగరంలో సందడి చేసిన సినీతార నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)

photo 2

శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

అనంత్ అంబానీకి గ్లోబల్ హ్యుమానిటేరియన్ అవార్డు (ఫోటోలు)
photo 4

ఇండియాలో టాప్‌ 10 వెబ్‌ సిరీస్‌లు ఇవే (ఫోటోలు)
photo 5

‘విరుష్క’ పెళ్లి రోజు.. అందమైన ఫొటోలు

Video

View all
RK Roja Strong Reaction YSRCP MPTCs Join In TDP 1
Video_icon

ఒరేయ్ పనికిమాలిన వెధవ.. YSRCP వదిలి టీడీపీలోకి వెళ్లిన MPTC లకు చెప్తున్నా
CM Chandrababu AP Fibernet Case Close 2
Video_icon

మరోకేసు విజయవంతంగా మూసివేయించిన చంద్రబాబు
Is Central Govt Withdrawn AP Capital Amaravati Bill 3
Video_icon

చంద్రబాబుకు కేంద్రం ఝలక్.. అమరావతి బిల్లు వెనక్కి..
Private Travels Bus Falls Into Valley In Alluri District 4
Video_icon

లోయలో పడ్డ ట్రావెల్స్ బస్సు.. స్పాట్ లో 30 మంది..!
Anil Kumar Yadav Leads Protest Against Corporator Ravichander Kidnap 5
Video_icon

కార్పొరేటర్ రవిచందర్ కిడ్నాప్.. YSRCP ఆందోళన
Advertisement
 