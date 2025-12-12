నందమూరి బాలకృష్ణ- బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన తొలి పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘అఖడ 2- తాండవం’. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన అఖండ చిత్రానికి సీక్వెల్ ఇది. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(డిసెంబర్ 12) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఈ నెల 5నే విడుదల కావాల్సింది కానీ..చివరి నిమిషంలో ఆగిపోయింది. చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ ప్లస్ అధినేతలకు, ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు మధ్య ఫైనాన్స్ వివాదం వల్ల సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది. ఎట్టకేలకు నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమా రిలీజైంది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్తో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ బొమ్మ పడిపోయింది.
దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అఖండ 2 ఎలా ఉంది? బాలయ్య ఖాతాలో హిట్ పడిందా లేదా..తదితర విషయాలను ఎక్స్ వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చదివేయండి. ఇది కేవలం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు సాక్షి బాధ్యత వహించదు.
ఎక్స్లో అఖండ 2 సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా యావరేజ్ అని కొంతమంది అంటుంటే.. అసలే బాగోలేదని ఎక్కువ మంది చెబుతున్నారు. కథ-కథనం ఊహకందేలా ఉందని, యాక్షన్ సీన్లు కూడా రొటీన్గా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. మరికొంత మంది నెటిజన్స్ అయితే బాలయ్య రిటైర్ అయిపోతే బాగుంటుందని సలహాలు ఇస్తున్నారు. (Akhanda 2 Movie Twitter Review)
The Cinephile in me pushed me to watch #Akhanda2Thaandavam today.. Hugely disappointed 👎.. it's just the Typical illogical movie from Joker Balayya whose only USP is Religion.
Rating: ⭐✨ (1.5/5)
Humbly request Joker Balayya to retire with grace.#Akhanda2 #Akhanda2Thandavam pic.twitter.com/ZW0r7Z3tqX
— Shubham Tripathi (@TripathiVerse) December 11, 2025
నాలోని సినీ ప్రియుడు అఖండ 2 చూడమని ప్రేరిపించాడు. సినిమా చూసి చాలా నిరాశ పడ్డాను. బాలయ్య నుంచి వచ్చిన ఒక లాజిక్లెస్ మూవీ ఇది. బాలయ్య దయచేసి రిటైర్ అయిపో’ అంటూ ఓ నెటిజన్ కేవలం 1.5 రేటింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాడు.
Just finished watching #Akhanda2
Ah parama shivudu Bhakthulu sanatana Dharma followers kuda kapadaleni cringe max pro teesadu Boya Lucha 🙏🙏
Rating : 2/5#Akhanda2Thaandavam #Akhanda2 pic.twitter.com/gWqbYzELh0
— Ran Vijay Singh (@fitcrunch30) December 11, 2025
ఇప్పుడే సినిమా చూశాను. ఆ పరమశివుడి భక్తులు, సనాతన ధర్మ ఫాలోవర్స్ కూడా ఈ సినిమాను కాపాడలేరు. క్రింజ్ సినిమా అంటూ ఓ నెటిజన్ 2 రేటింగ్ ఇచ్చాడు.
TFI first 👍👍
Ok hatred pakkana pedithe #Akhanda2#Akhanda2Thaandavam genuine review
Positives -
Cancer advertisement for awareness ❤️
Heroine introduction 🌝
Limited prices at canteen 👌
Interval break 15 mins ❤️🔥❤️🔥
Climax end credits 🥵🥵
Negatives-
Balakrishna https://t.co/k7duKtEHc2 pic.twitter.com/qZ4T3nXTXy
— Mike Tyson🚩 (@tyson4jsp) December 11, 2025
#Akhanda2 An Underwhelming Mass Entertainer with a few mass sequences that work but the rest disappoints!
The story continues from the first part with a typical Boyapati style treatment. A few mass sequences work, like the intro, interval block, and a block in the second half.…
— Venky Reviews (@venkyreviews) December 11, 2025
My honest review of #Akhanda2 film:
The whole movie is a mixture of many mental bal movies
3)balayya gari pichi puk acting, poor screen presence diminished the scenes
4) No proper care has been taken on the looks of Balayya garu
4)modda la undhi movie #Akhanda2 is a DISASTER https://t.co/F1MrspxXS9
— hero (@hollarrrr_) December 11, 2025