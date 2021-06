Club House Scam: టాప్​ హీరోహీరోయిన్ల ఫేక్​ ఫ్రొఫైల్స్​

ఆడియోకు మాత్రమే అవకాశం ఉండే నెట్‌వర్కింగ్‌ యాప్‌ ‘క్లబ్‌ హౌస్‌’.. ఇప్పుడు సెలబ్రిటీలకు తలనొప్పిగా మారింది. ఎలాంటి ఇన్విటేషన్​ లేకుండా ఆ యాప్​లో జాయిన్​ అయ్యే అవకాశం ఈమధ్యే కల్పించారు. దీంతో సెలబ్రిటీల పేర్లతో ఫేక్​ ఫ్రొఫైల్స్​ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ వ్యవహారంపై తమకేం సంబంధం లేదని హీరోహీరోయిన్లు వరుసగా స్టేట్​మెంట్లు రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

ఈమధ్య కాలంలో బాగా పాపులర్ అయిన ఆడియో యాప్​ ‘క్లబ్​హౌజ్​’ సెలబ్రిటీలకు ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతోంది. ఫేక్​ ఫ్రొఫైల్స్​తో నటీనటులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మలయాళీ నటులు ఈ యాప్​తో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇదివరకే దుల్కర్​ సల్మాన్​, సీనియర్​ హీరో సురేష్​ గోపీ ఈ యాప్​లో తమకు ప్రొఫైల్స్​ లేవని స్పష్టం చేయగా, తాజాగా మరో యంగ్ స్టార్​ నివీన్ పౌలీ స్పందించాడు.





‘‘హలో ఫ్రెండ్స్​. నాకు క్లబ్​హౌజ్​లో ఎలాంటి అకౌంట్ లేదు. ఫేక్​ ఫ్రొఫైల్స్​ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి అకౌంట్ ఓపెన్​ చేసినా.. ముందు మీకు చెప్తాను’’ అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. కాగా, సీనియర్ హీరో సురేష్​ గోపీ, దుల్కర్​ కూడా ఇది వరకు ఇదే విషయాన్ని ట్వీట్ల ద్వారా తెలియజేశారు. ఇక యంగ్ హీరోయిన్​ రాధికా వేణుగోపాల్​ సాధిక కూడా ఈ ఫేక్​ స్కామ్​పై రియాక్ట్ అయ్యింది. టోవినో థామస్​, జోజు జార్జ్​లతో పాటు తన పేరుతో ఉన్న ఫ్రొఫైల్స్​ ‘ఫేక్’ అంటూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఆమె ఉంచింది.

So, I am not on on Clubhouse. These accounts are not mine. Please don’t impersonate me on social media. Not Cool ! pic.twitter.com/kiKBAfWlCf

— dulquer salmaan (@dulQuer) May 31, 2021