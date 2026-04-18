రచయితగా ఇండస్ట్రీలో చాన్నాళ్లుగా ఉన్నప్పటికీ దర్శకుడిగా మారిన తర్వాత వరస విజయాలు అందుకున్న కొరటాల శివకు 'ఆచార్య'తో కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఈ మూవీ ఘోరమైన డిజాస్టర్ అయ్యేసరికి కొన్నాళ్లు కనిపించలేదు. తర్వాత ఎన్టీఆర్తో 'దేవర' తీసి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఇదంతా జరిగి రెండేళ్లు అవుతుంది. అప్పటి నుంచి కొరటాల ఏం చేస్తున్నారో ఎవరికీ తెలీదు.
'దేవర 2' కూడా అదిగో ఉంటుంది ఇదిగో ఉంటుందని అంటున్నారు గానీ సరిగ్గా ఎప్పుడు మొదలవుతుందనేది అర్థం కావట్లేదు. దర్శకుడిగా తర్వాత ఏం సినిమా చేస్తారనే సంగతి పక్కనబెడితే మరో విషయంలో కొరటాల బిజీగా మారిపోతున్నారు. 'దేవర' తీసిన నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్తో కలిసి పలు చిత్రాలని నిర్మించే పనిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రీసెంట్గానే విశ్వక్ సేన్ హీరోగా ఓ కొత్త చిత్రాన్ని 'దేవర' నిర్మాత ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు 'మంగళవారం' చిత్రానికి సంబంధించిన సీక్వెల్ కూడా ఈ నిర్మాణ సంస్థలోనే తీయబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తుంది. దీని పనులు కొరటాలనే దగ్గరుండి చూసుకోబోతున్నారట. దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ప్రస్తుతం 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చేస్తున్నాడు. ఇది పూర్తవగానే 'మంగళవారం' సీక్వెల్ పనులు షురూ కాబోతున్నాయట.
పాయల్ రాజ్పుత్ లీడ్ రోల్ చేసిన 'మంగళవారం' మూవీ హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్లో వచ్చి హిట్ అయింది. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్ అంటే ఈసారి కథతో రాబోతున్నారనే ఆసక్తి నెలకొంది.
