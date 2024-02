టాలీవుడ్ హీరో మంచు మనోజ్ గతేడాది వివాహాబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఏపీకి చెందిన భూమా మౌనికను పెళ్లాడారు. హైదరాబాద్‌లోని మంచు లక్ష్మీ నివాసంలో వీరిద్దరి వివాహా వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ పెళ్లికి బంధువులు, సన్నిహితులు హాజరయ్యారు. ఇటీవలే ఈ జంట అభిమానులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ కూడా చెప్పేసింది. త్వరలోనే మంచు మనోజ్ తండ్రి కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.

తాజాగా ఈ జంట హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఓ వివాహానికి హాజరయ్యారు. అదే పెళ్లికి మహేశ్ బాబు సతీమణి నమ్రత శిరోద్కర్ కూడా వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పెళ్లిలో తన భార్య మౌనికను నమ్రతకు పరిచయం చేశారు మనోజ్. నమ్రత కూడా మౌనికను దగ్గరికీ తీసుకుని మరి అభినందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా.. మంచు మనోజ్ ప్రస్తుతం ఓ టీవీ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

#TFNExclusive: The beautiful lady #NamrataShirodkar snapped greeting #BhumaMounika as they attend a wedding in the city!! 💜🤗#Namrata #TFNReels #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/82xo9Ajijz