మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ ఇటీవల ఎల్‌2 ఎంపురాన్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. గతంలో సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన లూసిఫర్‌కు సీక్వెల్‌గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. సలార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్ం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగానే వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ ఏడాది మలయాళ ఇండస్ట్రీలోనే ‍అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా ఎల్‌2 ఎంపురాన్ నిలిచింది.

అయితే సినిమాల పరంగా సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్‌ దక్షిణాదితో పాటు నార్త్‌లోనూ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ‍‍అలా సినిమా హీరోలకు అభిమానులు ఉండడం సహజం. కానీ అదే సినిమా హీరో మరొకరికి ‍అభిమాని అయితే ఎలా ఉంటుంది. సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌డమ్‌ సొంతం చేసుకున్న మోహన్‌ లాల్‌ కూడా ఓ వ్యక్తికి వీరాభిమాని. అతనెవరో కాదు.. ప్రముఖ ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్.. అర్జెంటీనా స్టార్‌ లియోనెల్‌ మెస్సి. అతనంటే మోహన్‌లాల్‌కు విపరీతమైన అభిమానం. అంతలా అభిమానించే లియోనాల్ మెస్సి.. మోహన్‌లాల్‌కు అరుదైన కానుకను పంపించారు. తాను సిగ్నేచర్ ‍చేసిన జెర్సీని మోహన్‌లాల్‌కు బహుమతిగా పంపారు. ఈ విషయాన్ని మోహన్ లాల్ తన ట్విటర్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్ లాల్ ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చారు.

మోహన్‌లాల్‌ ట్విటర్‌లో రాస్తూ..' జీవితంలోని కొన్ని క్షణాలు మాటల్లో చెప్పలేనివిగా అనిపిస్తాయి. అవీ ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటాయి. ఈ రోజు నేను అలాంటి క్షణాలనే అనుభవించాను. నా బహుమతిని చూసినప్పుడు నా హదయం ఒక్కసారిగా ఆనందంతో నిండిపోయింది. లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ సంతకం చేసిన జెర్సీ... అందులో నా పేరు, అతని చేతులతో రాసినది. మెస్సీని చాలా కాలంగా మెస్సీని అభిమానించే వ్యక్తికి ఇది నిజంగా ప్రత్యేకమైనదే. డాక్టర్ రాజీవ్ మంగొట్టిల్, రాజేష్ ఫిలిప్ అనే ఇద్దరు ప్రియమైన స్నేహితుల లేకుండా ఈ అపురూపమైన క్షణం సాధ్యమయ్యేది కాదు. మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నా జీవితంలో అన్నింటికంటే మరపురాని ఈ బహుమతికి ధన్యవాదాలు' అని పోస్ట్ చేశారు. కాగా.. మోహన్ లాల్ ప్రస్తుతం ఆయన తుడరుమ్‌ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 25న ఇది విడుదల కానుంది.



Some moments in life feel too profound for words. They stay with you forever.



Today, I experienced one of those moments. As I gently unwrapped the gift, my heart skipped a beat—a jersey signed by the legend himself, Lionel Messi. And there it was… my name, written in his own… pic.twitter.com/V1HXjDjH89

— Mohanlal (@Mohanlal) April 20, 2025