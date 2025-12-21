 శివ కార్తికేయన్‌ కారుకు ప్రమాదం..! | Kollywood Star Sivakarthikeyan car accident in chennai | Sakshi
Siva karthikeyan: శివ కార్తికేయన్‌ కారుకు ప్రమాదం..!

Dec 21 2025 9:01 AM | Updated on Dec 21 2025 9:01 AM

Kollywood Star Sivakarthikeyan car accident in chennai

తమిళ స్టార్ హీరో శివ కార్తికేయన్ కారు ప్రమాదానికి గురైంది. చెన్నైలోని కైలాశ్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. శివ కార్తికేయన్ ప్రయాణిస్తున్న కారును వెనుక నుంచి మరో కారు ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ప్రమాదంలో శివ కార్తికేయన్‌ సురక్షితంగా బయటపడగా.. ఈ ఘటనలో కారు స్వల్పంగా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని అక్కడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.

కాగా.. ప్రస్తుతం శివ కార్తికేయన్‌ పరాశక్తి చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో  శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఇందులో రవి మోహన్‌ విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026లో పొంగల్‌ సందర్భంగా తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాష్‌కుమార్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

 

 

