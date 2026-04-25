 సత్యవాన్‌ సావిత్రి | Keerthy Suresh in Sathyavan Savithiri first look | Sakshi
సత్యవాన్‌ సావిత్రి

May 1 2026 12:02 AM | Updated on May 1 2026 12:02 AM

Keerthy Suresh in Sathyavan Savithiri first look

ఓ సామాజిక అంశం కోసం కోర్టులో లాయర్‌గా వాదనలు వినిపించనున్నారట కీర్తీ సురేష్‌. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తమిళ సినిమా ‘సత్యవాన్‌ సావిత్రి’. దర్శకుడు మిస్కిన్‌ ఈ సినిమాలో మరో లీడ్‌ రోల్‌ చేశారు. ప్రవీణ్‌ ఎస్‌. విజయ్‌ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.

గురువారం ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో కీర్తీ సురేష్, మిస్కిన్‌ లాయర్స్‌గా నటించారని తెలిసింది. మరోవైపు తెలుగులో వెంకటేశ్‌–కల్యాణ్‌రామ్‌ హీరోలుగా నటిస్తున్న సినిమాలోను, విజయ్‌ దేవరకొండ ‘రౌడీ జానర్ధన’లోనూ కీర్తీ సురేష్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.  

