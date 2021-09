ఓటీటీలో తలైవి..స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ వచ్చేసింది..

సినీ నటి, దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తలైవి’.బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్‌ నటించిన ఈ చిత్రం ఇటీవలె థియేటర్స్‌లో విడుదలై పాజిటివ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. లిబ్రి మోహన్‌ పిక్చర్స్‌ కర్మ మీడి యా అండ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమాను విజయ్‌ దర్శకత్వం వహించారు.

ఎంజీఆర్ పాత్రలో అరవింద స్వామి నటిస్తున్నారు. కరుణానిధి పాత్రలో ప్రకాశ్​ రాజ్ నటించారు. శశికళగా పూర్ణ నటించారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని తాజాగా ఓటీటీ ఫ్లామ్‌ఫామ్స్‌లోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా నేటి(సెప్టెంబర్‌25) నుంచి స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.

'THALAIVII' ON NETFLIX TOMORROW... #Thalaivii [#Hindi version] - starring #KanganaRanaut and #ArvindSwami - streams on #Netflix tomorrow onwards. pic.twitter.com/8UIUoy9ll6

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 24, 2021