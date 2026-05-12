కోలీవుడ్‌ కాలింగ్‌?

May 22 2026 12:27 AM | Updated on May 22 2026 12:27 AM

Janhvi Kapoor Ready to Kollywood Entry

జాన్వీ కపూర్‌ కోలీవుడ్‌ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ హీరో విక్రమ్‌ తనయుడు ధ్రువ్‌ విక్రమ్‌ హీరోగా కరణ్‌ అరవింద్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాకి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ద్విభాషా (తమిళ, తెలుగు) చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించనున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమాలోని హీరోయిన్‌ పాత్రకు జాన్వీ కపూర్‌ను అను కుంటున్నారట.

మరి... ఈ సినిమాతోనే జాన్వీ కోలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఉంటుందా? ధ్రువ్‌–జాన్వీల జోడీ కన్ఫార్మ్‌ అవుతుందా? లెట్స్‌ వెయిట్‌ అండ్‌ సీ. మరోవైపు ఈ చిత్రంలోని హీరోయిన్‌ పాత్రకు మేకర్స్‌ తొలుత రుక్మిణీ వసంత్‌ని అనుకున్నారట. కాల్షీట్స్‌ సర్దుబాటు చేయడంలో రుక్మిణీకి ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో జాన్వీని  తీసుకుంటున్నారని చెన్నై టాక్‌.  
 

