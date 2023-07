అమీషా పటేల్- సన్నీ డియోల్ నటించిన 'గదర్ 2' ఆగస్ట్ 11 న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'OMG 2' తో ఢీకొంటుంది. 'గదర్ 2'ను తాజాగా ఓ వివాదం వెంటాడుతుంది. ఈ సినిమాలో కనిపించనున్న నటి సిమ్రత్ కౌర్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఫోటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. గదర్-2 సినిమాలో బెడ్‌రూమ్‌లోని హాట్‌ ఫోటోలు అంటూ కొన్ని ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌ అయ్యాయి. దీంతో గదర్‌ లాంటి క్లీన్‌ సినిమాలో ఇలాంటి సీన్లు ఎలా పెట్టారంటూ నెటిజన్లు ఫైర్‌ అవుతున్నారు. అసలు సిమ్రత్ కౌర్‌ను ఈ సినిమాలోకి ఎలా తీసుకున్నారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

దీనిని అమీషా పటేల్ ఖండించింది. ఆ లీక్ అయిన చిత్రాలు తమ రాబోయే చిత్రానికి సంబంధించినవి కావని స్పష్టం చేసింది. సిమ్రత్ కౌర్‌పై కావాలనే ఎవరో నెగిటివిటీని క్రియేట్‌ చేస్తున్నారని అమిషా తెలిపింది. ఇలాంటి వీడియోలు దయచేసి వైరల్ చేయకండి అంటూ ఒక ఆడదానిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానని అమీషా పేర్కొంది. సినిమాల్లో కేవలం ఆమె టాలెంట్‌ను మాత్రమే గుర్తించండి. కానీ ఇలా ఆ అమ్మాయిని అవమానించవద్దని, కొత్త టాలెంట్‌ని ప్రోత్సహిద్దామని అమిషా తెలిపింది.

సినిమాల్లో రొమాన్స్‌ ఉండటం తప్పులేదు కానీ అది లిమిట్స్‌లో మాత్రమే ఉండాలి. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని సినిమాలు నిర్మించాలని ఆమె కోరింది. ఇంతటితో ఈ ఊహాగానాలు దయచేసి ఆపేయండి. ఆగస్ట్ 11న గదర్ 2ని థియేటర్లలో చూసి ఎంజాయ్‌ చేయండని ఆమె తెలిపింది.

These are not images from GADAR 2!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/sHdSNpbrlh

— ameesha patel (@ameesha_patel) July 12, 2023