తెలుగులో చాలా సినిమాలు చేసిన హీరోయిన్ అమీషా పటేల్. 2000లో హీరోయిన్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన అమీషా పటేల్.. హిందీ, తెలుగులో ఒకేసారి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అప్పట్లో స్టార్ హీరోలందరితో టాలీవుడ్ చిత్రాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది ముద్దుగుమ్మ. పంజాబీలో మూవీస్‌లోనూ నటిస్తోంది. తాజాగా గదర్-2 మూవీతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది.

(ఇది చదవండి: దిల్‌ రాజు కుమారుడి బర్త్‌డే పార్టీలో సెలబ్రిటీల సందడి )

అయితే ఇటీవలే గదర్‌-2 మూవీ చివరి షూటింగ్ షెడ్యూల్‌లో పాల్గొన్న భామ చిత్ర యూనిట్‌పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. మే నెల చివర్లో జరిగిన గదర్-2 షూటింగ్‌లో నిర్మాణ సంస్థ తీరు పట్ల అమీషా పటేల్ వరుస ట్వీట్లు చేసింది. అనిల్ శర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ తమకు ఆహారం, వసతి, రవాణా కోసం ఎలాంటి బిల్లులు చెల్లించలేదని ఆరోపించింది. తాము పడిన కష్టాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంది. అనిల్ శర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ వారు ఆహారం, వసతి, రవాణా కోసం బిల్లులు చెల్లించేదని అమీషా పటేల్ ఆరోపించింది |

అమీషా ట్వీట్‌లో రాస్తూ..' మేకప్ ఆర్టిస్టులు, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్లు, సాంకేతిక నిపుణులు, ఇతర సిబ్బందికి సరైన వేతన బకాయిలు చెల్లించలేదు. షూటింగ్ చివరి రోజున చండీగఢ్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు, ఆహార బిల్లులకు కూడా డబ్బులు చెల్లించలేదు. నటీనటులు, సిబ్బందికి కార్లు కూడా సమకూర్చలేదు. అక్కడే ఒంటరిగా వదిలిలేశారు. కానీ వెంటనే జీ స్టూడియోస్ వారు రంగంలోకి దిగి అన్ని బకాయిలు చెల్లించారు. అనిల్ శర్మ ప్రొడక్షన్స్ తప్పులను వారు సరిదిద్దారు. గదర్ 2 అనిల్ శర్మ ప్రొడక్షన్స్ నిర్వహిస్తోందని అందరికీ తెలుసు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించిన షరీక్ పటేల్, నీరజ్ జోషి, కబీర్ ఘోష్, నిశ్చిత్ లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. జీ స్టూడియోస్ టీమ్ ఎప్పుడు అగ్రస్థానంలోనే ఉంటుంది.' అంటూ పోస్ట్ చేశారు. కాగా.. సన్నీ డియోల్‌ సరసన గదర్ 2లో అమీషా పటేల్ నటించింది.

(ఇది చదవండి: రామ్‌చరణ్-ఉపాసన కూతురు పేరుకి అర్థమేంటో తెలుసా?)

All involved in the film are aware that the production of GADAR 2 was being handled by ANIL SHARMA PRODUCTIONS which unfortunately misfired numerous times but @ZeeStudios_ always rectified issues!! A special thanks to them especially Shariq Patel,Neeraj Joshi, Kabeer Ghosh and…

— ameesha patel (@ameesha_patel) June 30, 2023