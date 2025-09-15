 ఊర్వశి రౌతేలాకు ఈడీ నోటీసులు | Enforce directorate notice issued to Urvashi Rautela and Mimi Chakraborty | Sakshi
ఊర్వశి రౌతేలాకు ఈడీ నోటీసులు

Sep 15 2025 6:57 AM | Updated on Sep 15 2025 6:59 AM

Enforce directorate notice issued to Urvashi Rautela and Mimi Chakraborty

బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్స్‌ ఊర్వశి రౌతేలా, మిమి చక్రవర్తి చిక్కుల్లో పడ్డారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ ప్రమోషన్స్‌ చేసిన వారిపై కొద్దిరోజులుగా ఈడీ దూకుడు చూపుతుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా వీరిద్దరికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌లోని స్టార్స్‌ను ఈడీ విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నెల 16న ఢిల్లీలోని ఈడీ కార్యాలయానికి ఊర్వశి రౌతేలా, మిమి చక్రవర్తి విచారణకు హాజరు కావాలని అధికారులు తెలిపారు.
 

