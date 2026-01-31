 చిరంజీవికి ఇష్టమైన హీరో ఇతడే: దర్శకుడు బాబీ | Director Bobby Says Chiranjeevi Likes Naveen Polishetty | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిరంజీవి మెప్పు పొందిన ఈతరం హీరో.. ఎవరో చెప్పిన బాబీ

Jan 31 2026 12:26 PM | Updated on Jan 31 2026 12:34 PM

Director Bobby Says Chiranjeevi Likes Naveen Polishetty

టాలీవుడ్‌ హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు. మారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటించింది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ఫోర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది.

టైమింగ్‌తో హీరో అయ్యాడు 
తాజాగా సంక్రాంతి బ్లాక్‌బస్టర్‌ పేరిట ఓ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకుడు బాబీ అతిథిగా హాజరయ్యాడు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. సాధారణంగా టైమ్‌ బాగుంటే హీరోలవుతారు అంటారు. కానీ టైమింగ్‌ బాగుండి హీరో అయినవాడు నవీన్‌ పొలిశెట్టి. నవీన్‌ సినిమా మొత్తంలో ఎక్కడ కూడా ఎనర్జీని కోల్పోలేదు. నీ కష్టంతో ఇలాగే ముందుకెళ్తావ్‌..

చిరంజీవి రియాక్షన్‌
ఈ సినిమా రిలీజయ్యాక చిరంజీవిగారిని కలిశాను. అప్పుడాయన ఏమన్నారంటే.. నవీన్‌ పొలిశెట్టిది అనగనగా ఒకరాజు సినిమా చాలా బాగుందట కదా బాబీ.. అని అడిగాడు. అవునన్నయ్య.. చాలా బాగుందన్నాను. ఆ అబ్బాయికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది.. ఇప్పుడు వస్తున్న జెనరేషన్‌లో నాకు బాగా నచ్చిన హీరో నవీన్‌ అని చెప్పాడు. ఆయన సినిమా సక్సెస్‌ అయిన ఆనందంలో ఉంటూనే నీ మూవీ సక్సెస్‌ను కూడా ఎంజాయ్‌ చేశాడు. చిరంజీవి కళ్లలో పడి ఆయన మెప్పు పొందావు అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ మాటలు విని నవీన్‌ ఉప్పొంగిపోయాడు.

చదవండి: మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు ఓటీటీలో వచ్చేది అప్పుడేనా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేబీ బంప్‌తో హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'కన్నప్ప' ఫేమ్ ప్రీతి ముకుందన్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా మేడారం మహా జాతర.. పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

సందడిగా వింగ్స్‌ ఇండియా..బేగంపేటలో ఆకట్టుకుంటున్న వైమానిక విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నగరంలో సందడి చేసిన మహేష్ బాబు కూతురు సితార (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Rowdies Attack On Ambati Rambabu In Guntur 1
Video_icon

కర్రలు, రాడ్లతో అంబటిపై దాడికి టీడీపీ గూండాలు యత్నం
Monkeys Participate In Telangana Municipal Election Nominations 2
Video_icon

నామినేషన్ వేస్తున్న కోతులు.. ఆపురోయ్..!
CPM Murali Slams Chandrababu And BJP Over TTD Laddu Controversy 3
Video_icon

చంద్రబాబు క్షమాపణ చెప్పాలి.. బీజేపీకి సంబంధం ఉంది..
Mahesh Babu And Rajamouli Varanasi Movie Update 4
Video_icon

వారణాసి కోసం రూల్స్ పక్కన పెట్టిన రాజమౌళి.. షాక్ లో పాన్ ఇండియా
Big Boost For Investors SEBI Approves 12 Upcoming IPOs 5
Video_icon

12 కంపెనీల IPOలకు సెబీ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఇన్వెస్టర్లకు పండగే..!
Advertisement
 