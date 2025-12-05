కన్నడ హీరో దర్శన్ నటించిన 'డెవిల్' సినిమా ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఆయన జైలులో ఉండగానే ఈ మూవీ విడుదల కానుంది. రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో బెయిల్పై బయటకొచ్చినప్పటికీ సుప్రీం కోర్టు ఎంట్రీతో దర్శన్ మళ్లీ జైలుకెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.. అయితే, దర్శన్ నటించిన కొత్త సినిమా 'డెవిల్' డిసెంబర్ 11న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలోనే ట్రైలర్ షేర్ చేశారు. భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో దర్శన్కు జోడీగా రచన రాయ్ నటించింది. దర్శకుడు ప్రకాష్ వీర్ తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ కోసం దర్శన్ రావచ్చని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మధ్యంతర బెయిల్ కోసం న్యాయస్థానాన్ని దర్శన్ లాయర్ సంప్రదించే ఛాన్స్ ఉంది.
'దర్శన్' కొత్త సినిమా.. భారీ యాక్షన్ సీన్స్తో ట్రైలర్
Dec 5 2025 1:46 PM | Updated on Dec 5 2025 1:51 PM
కన్నడ హీరో దర్శన్ నటించిన 'డెవిల్' సినిమా ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఆయన జైలులో ఉండగానే ఈ మూవీ విడుదల కానుంది. రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో బెయిల్పై బయటకొచ్చినప్పటికీ సుప్రీం కోర్టు ఎంట్రీతో దర్శన్ మళ్లీ జైలుకెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.. అయితే, దర్శన్ నటించిన కొత్త సినిమా 'డెవిల్' డిసెంబర్ 11న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలోనే ట్రైలర్ షేర్ చేశారు. భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో దర్శన్కు జోడీగా రచన రాయ్ నటించింది. దర్శకుడు ప్రకాష్ వీర్ తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ కోసం దర్శన్ రావచ్చని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మధ్యంతర బెయిల్ కోసం న్యాయస్థానాన్ని దర్శన్ లాయర్ సంప్రదించే ఛాన్స్ ఉంది.