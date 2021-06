సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న తొలి పౌరాణిక చిత్రం ‘శాకుంతలం’. గుణశేఖర్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో శకుంతలగా సమంత, దుష్యంతుడిగా దేవ్‌ మోహన్‌ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సెకండ్‌ షెడ్యూల్‌ హైదరాబాద్‌లో మొదలైంది. ప్రధాన తారాగణంపై కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ సమయంలోనే సెకండ్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం హైదరాబాద్‌లో ఓ భారీ సెట్స్‌ని తిర్చిదిద్దారు. ప్రస్తుతం అందులోనే షూటింగ్‌ జరుగుతోంది. ‘దిల్‌’ రాజు, నీలిమా గుణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ ఇప్పటికే 50 శాతం పూర్తయింది.



ఇదిలా ఉంటే.. శాకుంతలం సినిమా మీద సమంత ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు. సమంత ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. దీనిపై నిర్మాత నీలిమా గుణ స్పందించారు. ఇప్పుడే రెండో షెడ్యూల్‌ ప్రారంభించామని, ఫస్ట్‌లుక్‌ కోసం కొంత సమయం పడుతుందని ట్వీట్‌ చేశారు.

Been getting so many such tweets guys, thank you so much for the love 🤍 but you’ve got to wait a little longer.. we’ve just started our second schedule today, keep the love & support coming ✨🤍 https://t.co/PXJL84NwpN

— Neelima Guna (@neelima_guna) June 28, 2021