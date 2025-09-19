 భావోద్వేగాల ప్రేమకథ | Court actors Harsh Roshan and Sridevi to reunite for Band Melam | Sakshi
భావోద్వేగాల ప్రేమకథ

Sep 19 2025 2:09 AM | Updated on Sep 19 2025 2:09 AM

Court actors Harsh Roshan and Sridevi to reunite for Band Melam

‘కోర్ట్‌’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న హర్ష రోషన్, శ్రీదేవి అపల్ల జంటగా నటిస్తున్న ద్వితీయ చిత్రం ‘బ్యాండ్‌ మేళం’. ‘ఎవ్రీ బీట్‌ హ్యాజ్‌ యాన్  ఎమోషన్ ’ అనేది ఉప శీర్షిక. సాయికుమార్‌ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర  పోషిస్తున్నారు. సతీష్‌ జవ్వాజీ రచన, దర్శకత్వంలో మ్యాంగో మాస్‌ మీడియా సమర్పణలో కోన ఫిల్మ్‌ కార్పొరేషన్  బ్యానర్‌పై కావ్య, శ్రావ్య నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ బీట్‌ (టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌)ని రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌.

‘‘అందమైన గ్రామీణ ప్రేమకథగా రూ పొందుతోన్న చిత్రం ‘బ్యాండ్‌ మేళం’. సంగీతం, ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, మనోహరమైన కథతో ఈ సినిమాని తెరకెక్కిస్తున్నారు సతీష్‌ జవ్వాజి. యాదగిరి (హర్ష రోషన్ ), రాజమ్మ (శ్రీదేవి అపల్ల) ప్రేమకథని అందంగా తెరపై  చూపించనున్నారాయన’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది. ఈ సినిమాకి సహ నిర్మాత: శివరాజు ప్రణవ్, సంగీతం: విజయ్‌ బుల్గానిన్, కెమెరా: సతీష్‌ ముత్యాల.

