మెగాస్టార్ కుమారుడు రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిరంజీవి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆపై తాను దాచుకున్న మధురమైన ఫోటోలను షేర్ చేశారు. చరణ్ బాల్యంలో జరుపుకున్న పుట్టినరోజు నాటి ఫోటోను అభిమానులతో మెగాస్టార్ పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చరణ్పై తనకున్న ప్రేమను సోషల్మీడియా ద్వారా తెలిపారు.
చరణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ.. ప్రత్యేకంగా చిరు ఇలా అన్నారు. 'చిన్నప్పుడు నా చేయి పట్టుకోవడం నుండి ఈ రోజు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలవడం వరకు నీ ఎదుగుదల చూస్తుంటే నాకు నిజంగా గర్వకారణంగా ఉంది. సినిమా, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకునే విధానం, కుటుంబం పట్ల నీవు చూపించే బాధ్యత, దేవుని పట్ల నీకున్న విశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, విలువలు... ఇవన్నీ నేను చూసిన ప్రతిసారీ నీపై నా ప్రేమ, అభిమానం మరింత బలపడుతూనే ఉన్నాయి. దేవుని ఆశీస్సులు, అభిమానుల ప్రేమ నిన్ను ఉన్నత శిఖరాలకు నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రియమైన నా చరణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.' అని చిరు షేర్ చేశారు.
Charan Babu…❤️❤️❤️
From holding my hand as a child to becoming an inspiration to many today… You make me truly proud.
The way you balance cinema and personal life, your sense of responsibility towards family, your faith in God, discipline, and values… every time I see it, my…
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 27, 2026