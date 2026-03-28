 చిరంజీవి ఫొటోను 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్‌ చేసిన వ్యక్తిపై కేసు | Case Filed Over Fake Chiranjeevi Death Post On X
Mar 28 2026 2:25 PM | Updated on Mar 28 2026 2:25 PM

Case Filed Over Fake Chiranjeevi Death Post On X

హైదరాబాద్: ప్రముఖ సినీనటుడు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ఫొటోను ఓ వ్యక్తి ‘ఎక్స్‌’లో చిరంజీవి అభిమానులు ఆందోళన చెందేవిధంగా పెట్టడమే కాకుండా దానిని తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేసినా నిర్లక్ష్యం వహించిన వ్యక్తిపై జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళితే... గచ్చిబౌలిలో నివసించే గూడెపు భాస్కర్‌సాయి (22) ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నెల 9న సూరిబాబు అనే వ్యక్తి ‘ఎక్స్‌’లో చిరంజీవి ఫొటోను ఆయన మరణించినట్లు భావించే విధంగా పోస్ట్‌ చేశాడు. 

ఈ విషయం గమనించిన భాస్కర్‌ సదరు సూరిబాబుకు ఫోన్‌ చేసి ఆ ఫొటోను, పోస్ట్‌ను తొలగించాల్సిందిగా కోరాడు. ఇందుకు సూరిబాబు నిరాకరించడమే కాకుండా తాను పెట్టిన పోస్ట్‌ను అలాగే కొనసాగించాడు. ఈ ఫొటోను చూసిన వారు తీవ్ర ఆందోళనకు గురికావడమే కాకుండా చిరు అభిమానుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ఉన్నాయని బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. చిరంజీవి ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే విధంగా ఈ పోస్ట్‌ ఉందని ఆరోపించారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు ఈ మేరకు సూరిబాబుపై బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 352 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.   

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)
photo 2

వేములవాడ : రాజన్నతో హిజ్రాల పెళ్లిమహోత్సవం...ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ‘టీచ్‌ ఫర్‌ చేంజ్‌’...అలరించిన సినీ ప్రముఖుల ర్యాంప్‌ వాక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వారణాసిలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tollywood Directors Following Dhurandhar 1
Video_icon

ధురంధర్ ను ఫాలో అవుతున్న టాలీవుడ్ దర్శకుడు
Israel Defense Reserves Depleting due to Iran Uninterrupted Attack 2
Video_icon

తరుగుతున్న రక్షణ నిల్వలు ప్రమాదంలో ఇజ్రాయెల్
Police Arrest 13 In RBL Bank Scam Case In Karimnagar 3
Video_icon

RBL బ్యాంక్ భారీ స్కామ్.. సైబర్ గాళ్లకు సహకరించిన సిబ్బంది
Butta Renuka Shocking Comments About Handloom Weavers Problems 4
Video_icon

మీరు మోసపోకండి కచ్చితంగా మనకి అన్యాయమే జరుగుతుంది
Hyderabad Petrol Bunks See Drop In Rush Amid Adequate Supply 5
Video_icon

పెట్రోల్ ఫుల్.. బంకుల వద్ద జనం నిల్
