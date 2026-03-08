 మీ దగ్గర ఆధారాలున్నాయా?.. నెటిజన్‌కు రష్మీ స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్ | Anchor Rashmi Gautam Gave Strong Reply To Netizen Who Commented About Her Character On Womens Day, Post Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rashmi Gautam: మహిళ దినోత్సవం రోజే వేధింపులు.. నెటిజన్‌కు గడ్డిపెట్టిన రష్మీ

Mar 8 2026 7:03 PM | Updated on Mar 8 2026 7:07 PM

Anchor Rashmi Gautam Strong Reply To Netizen abour her Character

టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్‌ ఓ నెటిజన్‌కు ఇచ్చిపడేసింది. తన క్యారెక్టర్‌ను టార్గెట్‌ చేస్తూ పోస్ట్ చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముందు నీ వద్ద ప్రూఫ్స్ ఉంటే బయటపెట్టాలని అతనికి గడ్డిపెట్టింది. నాకు రిలేషన్స్‌ ఉన్నా.. లేకపోయినా.. నన్ను వేధించే హక్కు ఎవరికీ లేదని మండిపడింది. ఒక వేళ నేను  పెళ్లి చేసుకునే వరకు ఎంతమందితో తిరిగినా అది మీ సమస్య కాదంటూ హితవు పలికింది. మహిళ దినోత్సవం రోజే యాంకర్‌ రష్మి వేధింపులకు గురికావడం టాలీవుడ్‌లో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

రష్మీ గౌతమ్ తన ట్వీట్‌లో రాస్తూ..'ముందు రుజువులు చూపించు. రెండోది.. నాకు ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నా లేకపోయినా.. నాపై వేధింపులు పాల్పడే  హక్కు ఎవరికీ లేదు. నేను నిన్ను లేదా మీ తండ్రిని లేదా మీ కొడుకును వివాహం చేసుకునే వరకు ఎంతమందితో తీరిగినా అది మీ సమస్య కాదు. అలాగే నాకు ఎవరితో లింక్ ఉందో దయచేసి వాలా పేర్లు ప్రూఫ్‌తో సహా చెప్పండి. నా ఒక్క పేరు ఎందుకు. మీరు ఎవరి క్యారెక్టర్‌నైనా కించపరచాలనుకుంటే ఇద్దరి పేర్లు బయట పెట్టండి. అది న్యాయం' నెటిజన్‌కు ఫుల్‌గా గడ్డిపెట్టేసింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తమిళనాడు డివోషనల్ ట్రిప్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ మాలశ్రీ ఇంట్లో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Father Killed His 3 Daughters In Kamareddy 1
Video_icon

ముగ్గురు బిడ్డలను పోషించలేక కన్న తండ్రి దారుణం
Ceiling Collapses While Devotees Are Sleeping In Temple 2
Video_icon

దేవాలయంలో ఘోర ప్రమాదం.. భక్తులు నిద్రిస్తుండగా ఊడిపడిన సీలింగ్
No Break After Marriage Virosh Back To Shooting Again 3
Video_icon

పెళ్లి తర్వాత నో బ్రేక్.. మళ్లీ షూటింగ్ లో బిజీ అయిన విరోష్!
Varudu Kalyani About Chandrababu Negligence On Women Protection 4
Video_icon

మీకు ఓటేసిన పాపానికి మహిళలు ఏడుస్తున్నారు
RK Roja Speech At Womens Day Celebrations In Vijayawada 5
Video_icon

జగనన్నను మళ్లీ సీఎం చేయాలి.. మహిళలకు రోజా పిలుపు
Advertisement
 