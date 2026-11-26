నితిన్ హీరోగా నాని నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. 'దండోరా' ఫేమ్ మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆఫియా సయీద్ హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ డిసెంబరు 04న రిలీజ్ కానుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈమేరకు ట్రైలర్ని విడుదల చేసింది చిత్రబృందం.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'రుకు రుకు రుక్మిణి.. ఒప్పేసుకో మారాణి..' అంటూ ఆకట్టుకోగా ఈ ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. . చక్కటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లా ఈ సినిమాని సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
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