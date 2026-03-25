 రోడ్డు ప్రమాదంలో యువ నటి మృతి.. వీడియో వైరల్‌ | Actress Harshil Kalia passed away in Road Accident | Sakshi
రోడ్డు ప్రమాదంలో యువ నటి మృతి.. వీడియో వైరల్‌

Mar 25 2026 11:38 AM | Updated on Mar 25 2026 11:43 AM

Actress Harshil Kalia passed away in Road Accident

రాజస్థాన్‌కు చెందిన యువ నటి, ప్రముఖ మోడల్‌ హర్షిల్‌ కాలియా (30) రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు డివైడర్‌ డీకొట్టడంతో పల్టీలు కొట్టింది. షిప్రా పాత్ రోడ్డులో జరిగిన  ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది. ఘటన జరిగిన తర్వాత స్థానికులు వెంటనే కారు వద్దకు చేరుకుని  ఆమెను కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. దగ్గర్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మార్గమధ్యలోనే ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ప్రమాదం స్థలం వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదుచేశారు.

‘క్రైమ్ నెక్స్ట్ డోర్’ అనే వెబ్ సిరీస్‌తో హర్షిల్ కాలియా పాపులర్‌ అయ్యారు. రాజస్థానీ ప్రాంతీయ సాంగ్స్‌లో ఆమె డ్యాన్సర్‌గా పనిచేశారు. ఆపై యాంకర్‌గా కూడా గుర్తింపు పొందారు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

యువ నటుడు కెన్ కరుణాస్ 'యూత్' సినిమా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : పెట్రోల్‌ బంక్‌ల వద్ద భారీ క్యూ.. వదంతులతో జనం పరుగులు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫోటోలు)
photo 4

నటిని పెళ్లాడిన ప్రముఖ ర్యాపర్‌ బాద్‌షా (ఫోటోలు)
photo 5

దురంధర్‌-2 మూవీ.. ఈ అరుదైన షూటింగ్ ఫోటోలు చూశారా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Jeevan Reddy Resign To Congress Party Today 1
Video_icon

నేడు జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా.. చెరిగిపోతున్న ఆనవాళ్లు
Pat Cummins Lands In Bengaluru Before IPL 2026 2
Video_icon

బెంగళూరులో ల్యాండ్ అయిన పాట్ కమ్మిన్స్.. ఇక RCB కి చుక్కలే
Shocking Fall In Gold And Silver Prices 3
Video_icon

బంగారం కొన్నవారికి నిద్రలేని రాత్రులు.. పాతాళానికి గోల్డ్ రేట్స్..
Shocking Truth About Ranveer Singh Grandmother 4
Video_icon

బాలీవుడ్ లో సంచలనం.. రణవీర్ సింగ్ అమ్మమ్మకు పాకిస్థాన్ సంబంధాలు!
War Effect Petrol Shortage In Hyderabad Telangana 5
Video_icon

హైదరాబాద్ ను కుదిపేస్తున్న పెట్రోల్, డీజిల్ టెన్షన్
