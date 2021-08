సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ‘ఏ అండ్‌ ఎస్‌' అనే పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానెల్ నడుపుతున్న లిటిల్‌ రాక్‌ స్టార్స్‌ తాజా వీడియోతో సోషల్‌ మీడియాలో సంచలనం రేపుతున్నారు. ఇటీవల గోవా హాలిడే ట్రిప్‌లో ఎంజాయ్‌ చేసిన ఈ పిడుగులిద్దరూ తమదైన శైలిలో ఒక వీడియోను తీసుకొచ్చారు. ఇంతకీ ఆ పిడుగులు మరెవ్వరో కాదు స్టార్ డాటర్స్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తనయ సితార, స్టార్ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి కూతురు ఆద్య. ఈ తాజా వీడియోను సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

To how it all began! My favourite duo is back.. taking us through Goa this time! Loved the video as always! Rock on my girls 🤗🤗🤗 #AadyaAndSitara pic.twitter.com/XS4MELMEbU