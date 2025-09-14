 మహబూబాబాద్‌ | - | Sakshi
మహబూబాబాద్‌

Sep 14 2025 6:21 AM | Updated on Sep 14 2025 6:21 AM

ఆదివారం శ్రీ 14 శ్రీ సెప్టెంబర్‌ శ్రీ 2025
సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలి

మహబూబాబాద్‌: జిల్లాలో పకడ్బందీగా యూరియా పంపిణీ విషయంలో మండల స్థాయిలో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలని కలెక్టర్‌ అద్వైత్‌కుమార్‌సింగ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో శనివారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్‌ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి రైతు వేదికలు, ప్రాథమిక సహకార సొసైటీల వద్ద అందుబాటులో ఉండాలని, రైతులకు స్టాక్‌ వివరాలను తెలియపర్చాలన్నారు. అధికారులు సమన్వయంతో పని చేసి యారియా పంపిణీని విజయవంతం చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్‌ అనిల్‌కుమార్‌, డీఏఓ వి జయనిర్మల, డీసీఓ వెంకటేశ్వర్లు, ఎంపీడీలు, తహసీల్దార్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

యూరియా పంపిణీ సజావుగా జరగాలి

కలెక్టర్‌ అద్వైత్‌కుమార్‌సింగ్‌

Photos

photo 1

నాలుగు గంటల గిరి ప్రదక్షిణ.. అరుణాచలంలో యాంకర్‌ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 2

బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా-రోహిత్‌ కూతురి ఫస్ట్‌ ఫోటోషూట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

వింటేజ్ లుక్స్ లో ఫరియా అబ్దుల్లా నెట్టింట ఫొటోలు వైరల్
photo 5

రూ.2,700 కోట్ల విలాసం... కానీ తక్కువ ధరకే!! (ఫొటోలు)

Video

TDP MLA Kondru Murali Mohan Negligance On His Constituency 1
Video_icon

విశాఖలో టైమ్ పాస్ చేస్తున్న టీడీపీ MLA
PM Modi Speech at Manipur Public Meeting 2
Video_icon

చురాచాంద్ పూర్ సభలో ప్రధాని మోదీ శాంతి సందేశం
IMD Warning Heavy Rain Alert to Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
TVK Vijay Thalapathy Tamil Nadu Tour 4
Video_icon

ప్రత్యేక బస్సులో విజయ్ తమిళనాడు రాష్ట్ర పర్యటన
Byreddy Siddharth Reddy Reaction on After Meets MP Mithun Reddy In Rajahmundry Central Jail 5
Video_icon

Byreddy: మీ యాక్షన్ కు మా రియాక్షన్... మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా
