 ‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Beauty Movie Pre Release Event Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Sep 15 2025 8:19 AM | Updated on Sep 15 2025 8:20 AM

Beauty Movie Pre Release Event Photos1
1/24

అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి హీరో హీరోయిన్లుగా వస్తోన్న తాజా చిత్రం బ్యూటీ.. ఈ మూవీకి జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Beauty Movie Pre Release Event Photos2
2/24

ఈ మూవీని జీ స్టూడియోస్, మారుతీ టీం ప్రొడక్ట్స్, వానర సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్లపై విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమార్ భన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

Beauty Movie Pre Release Event Photos3
3/24

ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది.

Beauty Movie Pre Release Event Photos4
4/24

ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు అన్నీ కూడా ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. విడుదల తేదీ దగ్గర పడడంతో బ్యూటీ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు.

Beauty Movie Pre Release Event Photos5
5/24

ఈ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్ మారుతి, నిర్మాత ఎస్కేఎన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

Beauty Movie Pre Release Event Photos6
6/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos7
7/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos8
8/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos9
9/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos10
10/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos11
11/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos12
12/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos13
13/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos14
14/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos15
15/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos16
16/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos17
17/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos18
18/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos19
19/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos20
20/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos21
21/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos22
22/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos23
23/24

Beauty Movie Pre Release Event Photos24
24/24

# Tag
Beauty Ankith Koyya MAruthi vasuki pre release event Tollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : రాత్రి అతలాకుతలం..గంటపాటు కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 3

#INDvsPAK : పాకిస్తాన్‌పై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖలో ఘనంగా ఓనం పండుగ సంబరాలు
photo 5

కొత్తింట్లో వరుణ సందేశ్ దంపతుల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వ్రతం.. ఫోటోలు

Video

View all
Heavy Rain In Hyderabad Two Men Washed Away In Afzal Sagar Canal 1
Video_icon

వర్షంలో కొట్టుకుపోయిన మామాఅల్లుళ్లు
Heavy Rain And Floods In Hyderabad 2
Video_icon

భారీ వర్షానికి భాగ్యనగరం జలమయం
Laboure Daughter Becomes IAS Officer 3
Video_icon

ఇది కదా సక్సెస్ స్టోరీ అంటే.. కూలీ కూతురు IAS
Chandrababu Govt Scam In Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

డాక్టర్ కావాలంటే కమిషన్ ఇవ్వాల్సిందే
Ushasri Charan Challenge To TDP Savithamma Over Penukonda Medical College 5
Video_icon

మంత్రి సవితమ్మకు పిచ్చి బాగా ముదిరింది.. ఇదిగో బాగా చూడు..
Advertisement