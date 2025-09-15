 ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు) | Hyderabad to Host Dandiya Nights at Jalavihar from Sept 22 to Oct 1 for Navratri Utsav 2025 | Sakshi
ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)

Sep 15 2025 10:56 AM | Updated on Sep 15 2025 11:33 AM

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos1
1/20

ఖైరతాబాద్‌ : నెక్లెస్‌ రోడ్డులోని జలవిహార్‌ ప్రాంగణం దాండియా వేడుకలకు వేదిక కానుంది. ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబర్‌ 1 వరకూ నవకర్‌ ఆధ్వర్యంలో నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 సీజన్‌–8 పేరుతో దీనిని నిర్వహించనున్నారు.

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos2
2/20

మానేపల్లి జ్యువెలర్స్, అన్విత సమర్పణలో జరిగే ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఎంట్రీ పాస్‌ పోస్టర్‌ను బాలీవుడ్‌ గర్భా కొరియోగ్రాఫర్‌ జిగర్‌ సోనీ, ఆర్గనైజర్లు కవిత, సలోని జైన్‌తో కలిసి ఆదివారం ఆవిష్కరించారు.

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos3
3/20

వేడుకల్లో భాగంగా ప్రతి రోజూ గర్భా, దాండియా, సంగీతం, మహా ఆర్తి, లైవ్‌ ఢోలు, ఫుడ్‌ కోర్టులు, సెలబ్రిటీల కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక బహుమతులు ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos4
4/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos5
5/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos6
6/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos7
7/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos8
8/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos9
9/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos10
10/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos11
11/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos12
12/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos13
13/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos14
14/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos15
15/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos16
16/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos17
17/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos18
18/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos19
19/20

Dandiya Raas Navratri Festival 2025 Photos20
20/20

# Tag
Dandiya Dandiya dance Dandiya fest Navratri Utsav photo gallery Vijayadashami
