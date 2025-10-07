 ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

Oct 7 2025 3:45 AM | Updated on Oct 7 2025 3:45 AM

ప్రభు

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి కాయలు నల్లబడ్డాయి సూచనలు పాటించాలి

మరో పదిహేను రోజుల్లో వరి పంట కోతకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నయి. నాకున్న మూడెకరాల్లో ఏసిన పంటకు నష్టం జరిగింది. పంట నష్టపోయిన మాలాంటి రైతులను ప్రభుత్వమే ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలి.

– భూసారపు శ్రీనివాస్‌, రైతు, కోనరావుపేట

నాకున్న మూడెకరాల్లో ఈ సారి పత్తి పంట ఏసిన. ఏకరాపై రూ. 30వేల చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టిన. పత్తి పంట కాయ దశకు వచ్చింది. ఏకధాటి వానలతో వైరస్‌ సోకిందట. కాయలు నల్లగా, ఆకులు ఎర్రగా మారినయి.

– ఉప్పుల అనిత, రైతు, గూడెం

వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, భారీవర్షాలతోనే తెగుళ్లు ఆశిస్తున్నాయి. వాటి నివారణకు వ్యవసాయాధికారుల సూచన ప్రకారమే పురుగు మందులు వాడాలి. ఇందుకోసం స్థానిక ఏఈవోలను తప్పకుండా సంప్రదించాలి.

– శ్రీనివాస్‌, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి 1
1/1

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

బైబై ఏనుగు సంతోషం పంచి.. బాధగా వీడ్కోలు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : డెక్కన్‌ డెర్బీ– 2025 ఫ్యాషన్ లో మెరిసిన మలైకా అరోరా (ఫొటోలు)
photo 3

విజయనగరం వైభవం ఉట్టిపడేలా..ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి అనసూయ దసరా వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 5

వెండి బతుకమ్మ.. భర్తతో కలిసి ఆడిన పీవీ సింధు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fire On CM Chandrababu Fake Promises 1
Video_icon

చంద్రబాబు మోసాలపై వైఎస్ జగన్ ఫైర్
AP Police Request Supreme Court to Stop CBI Probe in Savindra Reddy Case 2
Video_icon

యాక్టివిస్ట్ సవీంద్రారెడ్డి కేసులో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన ఏపీ పోలీసులు
Sake Sailajanath Condemns Attack on Chief Justice of Supreme Court 3
Video_icon

సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిపై దాడిని ఖండించిన సాకే శైలజానాథ్
Car Catches FIRE While Refuelling at Petrol Pump in Erramanzil 4
Video_icon

Erramanzil: పెట్రోల్ కొట్టించడానికి వచ్చిన కారులో మంటలు
YSRCP MLA Tatiparthi Chandrasekhar SLAMS Nara Lokesh 5
Video_icon

Tatiparthi: విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేష్ అట్టర్ ఫ్లాప్
Advertisement
 