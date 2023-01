మూడేళ్ల చిన్నారిని అత్యంత దారుణంగా రైలు పట్టాలపైకి తోసేసింది ఒక అపరిచితురాలు. దీంతో సదరు బాలిక తీవ్ర గాయాలపాలైంది. ఈ ఘటన అమెరికాలో ఒరెగాన్‌లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకెళ్తే..ఒక అపరిచితురాలు ర్వైలే స్టేషన్‌లో ఫ్లాట్‌ఫాంపై తన తల్లితో ఉన్న మూడేళ్ల చిన్నారిని రైలు పట్టాలపైకి తోసేసింది. ఈ మేరకు ముల్ట్‌నోమా కౌంటీ డిస్ట్రిక్ట్‌ అటార్నీ కార్యాలయం తన వెబ్‌సైట్‌లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

ఆ వెబ్‌సైట్‌లో...మూడేళ్ల బాలికను 32 ఏళ్ల బ్రియానా లేస్‌ వర్క్‌మెన్‌ అనే మహిళ తోసేసినట్లు పేర్కొంది. దీంతో బాలిక తలకు తీవ్ర గాయమై విలవిలలాడిందని తెలిపారు. ఈ ఘటనతో అక్కడే ఫ్లాట్‌ ఫాంపై ఉన్న మిగత వ్యక్తులు వెంటనే స్పందించి...సదరు చిన్నారిని రక్షించారు. ఆ చిన్నారి నిరాశ్రయురాలని, పోర్ట్‌ల్యాండ్‌లో నివశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

ఈ షాకింగ్‌ ఘటనతో సదరు ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇలాంటి దారుణాలకు ఎందుకు ఒడిగడుతుంటారో అర్థం కాదంటూ.. ప్రయాణికులలో ఒకరు ఆవేదనగా అన్నారు. ఈ మేరకు ఈ దారుణానికి పాల్పడిన మహిళను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేయడమే గాక బెయిల్‌ లేకుండా కస్టడీలోనే ఉంచనున్నట్లు అటార్నీ కార్యాలయం పేర్కొంది. ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 30, 2022