 ఉషా వాన్స్‌ క్రైస్తవ మతం స్వీకరించాలని నా కోరిక  | USA Vice President JD Vance clarifies amid row over wife conversion | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉషా వాన్స్‌ క్రైస్తవ మతం స్వీకరించాలని నా కోరిక 

Nov 1 2025 6:14 AM | Updated on Nov 1 2025 6:14 AM

USA Vice President JD Vance clarifies amid row over wife conversion

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి.వాన్స్‌ వెల్లడి  

వాషింగ్టన్‌:  అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి.వాన్స్‌ క్రైస్తవ మతస్థుడు. ఆయన భార్య ఉషా వాన్స్‌ హిందూ మతం ఆచరిస్తున్నారు. అయితే, తన భార్య ఉషా వాన్స్‌ క్రైస్తవ మతం స్వీకరించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు జె.డి.వాన్స్‌ వ్యాఖ్యానించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె క్రైస్తవురాలిగా మారాలన్నదే తన కోరిక అని వ్యాఖ్యానించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ మిసిసిపీలో తాజాగా టర్నింగ్‌ పాయింట్‌ యూఎస్‌ఏ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. 

తన భార్య ఉషా తనతోపాటు చర్చికి హాజరవుతోందని చెప్పారు. కచ్చితంగా ఏదో ఒకరోజు ఆమె పూర్తిస్థాయిలో క్రైస్తవ మతం స్వీకరిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తాను క్రైస్తవ నమ్ముతానని వెల్లడించారు. తన మతం, భార్య మతం వేర్వేరు అయినప్పటికీ తమ మధ్య ఎనాడూ ఎలాంటి విభేదాలు తలెత్తలేదని స్పష్టంచేశారు. ఆమె క్రైస్తవ మతంలోకి మారకపోయినా తనకు వచి్చన ఇబ్బందేమీ లేదన్నారు. 

ఎప్పటికీ కలిసే ఉంటామన్నారు. మరోవైపు జె.డి.వాన్స్‌ తీరు పట్ల విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆయన హిందూ మత వ్యతిరేకి అంటూ కొందరు సోషల్‌ మీడియాలో మండిపడుతున్నారు. భార్యపై బలవంతంగా క్రైస్తవ మత విశ్వాసాలను రుద్దే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఉషా వాన్స్‌ తెలుగు మూలాలున్న అమెరికన్‌ మహిళ. జె.డి.వాన్స్, ఉషా వాన్స్‌ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారు క్రైస్తవ మతం పాటిస్తున్నారు. మరో విషయం ఏమిటంటే జె.డి.వాన్స్, ఉషా వాన్స్‌ల వివాహం హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగింది.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా దిల్‌ రాజు సోదరుడి కూతురి పెళ్లి.. హాజరైన టాలీవుడ్‌ సినీతారలు (ఫొటోలు)
photo 3

సాయిపల్లవి 'అమరన్' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హాఫ్ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

నెక్లెస్‌రోడ్డులో ఏక్తా రన్‌.. పాల్గొన్న చిరంజీవి, సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Failure To Save People And Crop From Cyclone Montha 1
Video_icon

ఎలివేషన్స్ సీఎం.. తుపాను దెబ్బ.. చేతులెత్తేసిన బాబు
TDP Leaders Big Shock To Chandrababu And Villagers Protest Against Belt Shops At Atmakur Excise Office 2
Video_icon

బాబుకు టీడీపీ నేత బిగ్ షాక్. ప్రభుత్వ పెద్దల ప్రోత్సాహంతోనే విచ్చలవిడిగా బెల్ట్ షాపులు
Ambati Rambabu Revels Shocking Facts On Tirumala Laddu Ghee Case 3
Video_icon

YV సుబ్బారెడ్డి PAగా చేసిన అప్పన్న.. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో అంబటి షాకింగ్ నిజాలు
Student Unions Protest At Samata Degree College 4
Video_icon

మహిళా లెక్చరర్ వేధింపుల వల్లే చనిపోయాడు
Big Shock To Janasena MLA Lokam Madhavi In Vizianagaram 5
Video_icon

విజయనగరం జిల్లా కోనాడలో ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవికి చేదు అనుభవం
Advertisement
 