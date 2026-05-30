 'టిప్' ఇవ్వకపోతే తప్పా?.. ఎక్కడికి దారి తీస్తోంది?
‘టిప్’ ఇవ్వకపోతే తప్పా?.. ఎక్కడికి దారి తీస్తోంది?

May 30 2026 11:05 AM | Updated on May 30 2026 11:11 AM

US tipping culture out of control spreading overseas

‘టిప్’ అంటే మంచి సేవ చేసిన వ్యక్తికి కృతజ్ఞతగా ఇచ్చే చిన్న బహుమతి. ఇప్పుడు మాత్రం చాలా దేశాల్లో అది ఒక సామాజిక చర్చగా మారింది. రెస్టారెంట్‌లో భోజనం చేసినా, కాఫీ తాగినా, ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారం ఆర్డర్ చేసినా, బైక్‌, క్యాబ్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలన్నా.. "టిప్ ఇవ్వాలా?" అనే ప్రశ్న వినియోగదారుల ముందుకు వస్తోంది. డిజిటల్ పేమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సంస్కృతి మరింత విస్తరించింది. ముఖ్యంగా అమెరికాలో టిప్పింగ్ సంస్కృతి విపరీతంగా పెరగడంతో, అదే ధోరణి ఇతర దేశాలకు కూడా వ్యాపిస్తోందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అమెరికాలో పరిస్థితి?
అమెరికాలో టిప్ అనేది కేవలం మర్యాద కాదు. అక్కడి సేవారంగ ఉద్యోగుల ఆదాయంలో కీలక భాగం. రెస్టారెంట్లలో 15% నుంచి 20%, కొన్నిసార్లు 25% వరకు కూడా టిప్ ఇవ్వడం సాధారణంగా మారింది. టిప్ ఇవ్వకపోతే అసంతృప్తిగా చూసే పరిస్థితి కూడా కొన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంది. బిల్లు చెల్లించేందుకు కార్డు స్వైప్ చేయగానే స్క్రీన్‌పై మూడు ఎంపికలు కనిపిస్తాయి. 10%, 15%, 20% టిప్.. సేవ ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేకపోయినా, టిప్ ఇవ్వాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో పడిపోతారు. 

చుట్టూ కస్టమర్లు చూస్తున్నారు. వెనుక లైన్ పెరుగుతోంది. అతను ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యాడు. చివరికి “20%” నొక్కాడు. కాఫీ తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు… కానీ మనసులో చిన్న అసంతృప్తి మిగిలింది — “ఇది నిజంగా నా ఇష్టమా? లేక ఒత్తిడా?”. ఈ పరిస్థితి అమెరికాలో సాధారణమైపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ. రెస్టారెంట్లు, కేఫేలు, ఫుడ్ డెలివరీ యాప్‌లు చెల్లింపు సమయంలో టిప్ ఎంపికను ముందుగానే చూపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా, టిప్ ఇవ్వడం ఒక స్వచ్ఛంద చర్య నుంచి సామాజిక ఒత్తిడిగా మారుతోందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

అయితే ఇప్పుడు ఈ సంస్కృతి అమెరికా సరిహద్దులు దాటి ఇతర దేశాలకు చేరుకుంటోందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. పర్యాటక రంగం కూడా ఈ మార్పునకు ఊతమిస్తోంది. అమెరికా నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు టిప్పింగ్‌కు అలవాటు పడినవారే. వారు ఇతర దేశాల్లో కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరించడం వల్ల స్థానిక వ్యాపారాలు కూడా టిప్పింగ్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఐస్‌లాండ్, మెక్సికో వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ మార్పును అందరూ స్వాగతించడం లేదు. చాలా మంది వినియోగదారులు దీనిని ‘టిప్‌ఫ్లేషన్’గా అభివర్ణిస్తున్నారు. అంటే, గతంలో అవసరం లేని చోట్ల కూడా ఇప్పుడు టిప్ అడగడం. కాఫీ కొనుగోలు చేసినా, టేక్‌అవే తీసుకున్నా, కొన్ని చోట్ల స్వయంగా సేవ పొందినా టిప్ కోరడం ప్రజల్లో అసహనాన్ని పెంచుతోంది.

కాగా, భారత్‌ పరిస్థితి ఇంకా భిన్నంగానే ఉంది. ఇక్కడ టిప్ ఇవ్వడం ప్రధానంగా వ్యక్తిగత నిర్ణయం. మంచి సేవ అందితే కొంత అదనంగా ఇవ్వడం సాధారణం. కానీ అమెరికా తరహాలో టిప్ తప్పనిసరి అన్న భావన ఇంకా విస్తృతంగా లేదు. అయినప్పటికీ, ఫుడ్ డెలివరీ యాప్‌లు, ఆధునిక రెస్టారెంట్లు, క్యాబ్‌ బుకింగ్‌ యాప్స్‌, డిజిటల్ చెల్లింపు వేదికల ద్వారా టిప్పింగ్ ప్రోత్సాహం పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, భవిష్యత్తులో టిప్పింగ్ పూర్తిగా అమెరికా మాదిరిగా మారకపోయినా, డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రభావంతో మరింత సాధారణం కావచ్చు. కాగా, ఉద్యోగుల వేతన వ్యవస్థ, స్థానిక సంస్కృతి, వినియోగదారుల అభిరుచులు ప్రతి దేశంలో భిన్నంగా ఉండటంతో అమెరికా మోడల్‌ను పూర్తిగా అనుసరించే అవకాశం మాత్రం తక్కువగానే కనిపిస్తోంది.

యూరప్‌లో ప్రాధాన్యం లేదు

అమెరికాతో పోలిస్తే యూరప్‌లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ చాలా దేశాల్లో ఉద్యోగులకు స్థిరమైన వేతనాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల టిప్‌ను ఆదాయ వనరుగా కాకుండా, మంచి సేవకు గుర్తింపుగా మాత్రమే చూస్తారు.

  • ఫ్రాన్స్.. ఫ్రాన్స్‌లో రెస్టారెంట్ బిల్లులోనే సేవా చార్జీ చేర్చడం సాధారణం. అదనంగా టిప్ ఇవ్వడం పూర్తిగా ఐచ్ఛికం.

  • జర్మనీ.. జర్మనీలో బిల్లును సమీప మొత్తానికి రౌండ్ చేసి కొంత అదనంగా ఇవ్వడం మర్యాదగా భావిస్తారు. కానీ అమెరికా తరహా శాతం ఆధారిత టిప్పింగ్ లేదు.

  • ఇటలీ.. చాలా రెస్టారెంట్లలో "కోపెర్టో" లేదా సర్వీస్ ఛార్జీ ముందే ఉంటుంది. కాబట్టి అదనపు టిప్ అవసరం అనేది పెద్దగా ఉండదు.

  • జపాన్‌.. జపాన్‌లో టిప్ ఇవ్వడం అవమానంగా భావించే సందర్భాలూ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ జపాన్. అక్కడ మంచి సేవ అందించడం ఉద్యోగ బాధ్యతగా భావిస్తారు. అందుకే టిప్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే కొందరు తిరస్కరించే అవకాశమూ ఉంటుంది. సేవకు అదనపు డబ్బు ఎందుకు? అనే భావన అక్కడ బలంగా ఉంటుంది.

  • దక్షిణ కొరియా, చైనా.. దక్షిణ కొరియా, చైనాలో కూడా సంప్రదాయంగా టిప్పింగ్ సంస్కృతి బలంగా లేదు. అయితే అంతర్జాతీయ హోటళ్లు, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో మాత్రం పరిస్థితి కొంత మారుతోంది.

  • మధ్యప్రాచ్యంలో.. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి దేశాల్లో రెస్టారెంట్ బిల్లులో సేవా రుసుము ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ మంచి సేవకు చిన్న మొత్తంలో టిప్ ఇవ్వడం కనిపిస్తుంది.

టిప్పింగ్‌పై వ్యతిరేకత ఎందుకు?

దీనిపై విమర్శకులు మూడు ప్రధాన కారణాలు చెబుతున్నారు.. అవి ఏమిటంటే..

  • ఉద్యోగులకు సరైన జీతాలు చెల్లించే బాధ్యత యజమానులదే కాని వినియోగదారులది కాదని వాదిస్తున్నారు.

  • ప్రతి సేవకు టిప్ అడగడం వినియోగదారులపై అనవసర ఒత్తిడిని పెంచుతోందని అంటున్నారు.

  • టిప్పింగ్ వల్ల ఉద్యోగుల ఆదాయం స్థిరంగా ఉండదని, ఇది అసమానతలను పెంచవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తు ఎలా ఉండొచ్చు?
డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరుగుతున్న కొద్దీ టిప్ అడిగే అవకాశాలు మరింత పెరగొచ్చు. అయితే అమెరికా మాదిరిగా టిప్పింగ్‌ను ఆదాయానికి ప్రధాన ఆధారంగా మార్చే దిశగా ప్రపంచం వెళ్తుందా అంటే స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. ఎందుకంటే చాలా దేశాలు ఉద్యోగులకు మెరుగైన వేతన వ్యవస్థలను కొనసాగిస్తున్నాయి. అందువల్ల టిప్ అక్కడ ఇంకా కృతజ్ఞతగానే ఉంది. అమెరికాలో మాత్రం అది చాలా సందర్భాల్లో అంచనా వేసే చెల్లింపుగా మారిపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ ఇదే. టిప్ అనేది అభినందనా? లేక ఉద్యోగుల జీతానికి ప్రత్యామ్నాయమా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రతి దేశం తన సంస్కృతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారంగా వెతుకుతోంది.

