వాషింగ్టన్‌: అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కీలకమైన ‘సూపర్‌ ట్యూస్‌డే’ ప్రైమరీ బ్యాలెట్‌ పోరులో ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ అంచనాలతో పాటు అందరూ ఊహించిందే నిజమైంది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌లో జరిగే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఇటు అధికార డెమొక్రాట్లు, అటు రిపబ్లికన్ల నుంచి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌, మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మళ్లీ తలపడటం ఖాయమైంది.

సూపర్‌ ట్యూస్‌డే(మార్చ్‌ 6) నాడు జరిగిన 16 రాష్ట్రాల ప్రైమరీల్లో డెమొక్రాట్లకు సంబంధించి బైడెన్‌ ముందంజులో ఉండగారిపబ్లికన్ల ప్రైమరీల్లో ఇప్పటివరకు వెలువడ్డ రాష్ట్రాల ఫలితాల్లో ట్రంప్‌ ఘన విజయం సాధించారు. వర్జీనియా, వెర్మాంట్‌, నార్త్‌ కరోలినాల్లో, అయోవా, టెన్నెస్సీ, అర్కాన్సాస్‌, టెక్సాస్‌, ఓక్లహామా, అలబామా, కొలరాడో, మసాచూసెట్స్‌, మిన్నెసోటా డెమొక్రాటిక్‌ ప్రైమరీల్లో బైడెన్‌ విజయ ఢంకా మోగించారు. అమెరికానా సమోవాలో మాత్రం బైడెన్‌ పరాజయం పాలయ్యారు.

ఇటు రిపబ్లికన్ల ప్రైమరీల్లో ట్రంప్‌ వర్జీనియా, నార్త్‌ కరోలినా, టెన్నెస్సీ, అర్కాన్సాస్‌, టెక్సాస్‌, అలబామా, మిన్నెసోటా, కొలరాడో, మసాచూసెట్స్‌, ఓక్లహామాలలో విజయం సాధించారు. నార్త్‌ కరోలినాలో మాత్రం ట్రంప్‌ అతి తక్కువగా 9 శాతం ఆధిక్యంతో బయటపట్డారు. మొత్తం 16 రాష్ట్రాల్లో మంగళవారం ఒకే రోజు ప్రైమరీ బ్యాలెట్‌ పోరు జరిగింది. ప్రైమరీ బ్యాలెట్‌లతో పాటు టెక్సాస్‌, కాలిఫోర్నియా, అలబామా వంటి రాష్ట్రాల్లో రిపబ్లికన్‌ పార్టీకి చెందిన సెనేట్‌, హౌజ్‌, గవర్నర్‌ అభ్యర్థులను కూడా డౌన్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా ఎన్నుకుంటారు.

