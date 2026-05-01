 అందుకే బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ వేసుకోను: ట్రంప్‌ | Shocking Reason Wht Trump Not Wear Bullet Proof Jacket
అందుకే బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ వేసుకోను: ట్రంప్‌

May 1 2026 1:03 PM | Updated on May 1 2026 1:03 PM

Shocking Reason Wht Trump Not Wear Bullet Proof Jacket

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రక్షణ కోసం బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ ధరించవచ్చు కదా? అని మీడియా నుంచి ఆయనకు ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆయన వింత సమాధానమే ఇచ్చారు. 

నాకు బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ ధరించడం ఇష్టం లేదు. అది వేసుకుంటే లావుగా కనిపిస్తా అని అన్నారాయన. ‘‘ మరో 20 పౌండ్లు ఎక్కువ బరువును నేను మోయగలనో లేదో నాకైతే తెలియదు. కానీ, అలా లావుగా ఉన్నట్లు కనిపించడం మాత్రం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే అది వేసుకోను. 

..బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ జాకెట్‌ వేసుకోవాలని భద్రతా సిబ్బంది కోరారు.  కానీ దాన్ని వేసుకుంటే.. దుష్ట శక్తుల ముందు నేను లొంగిపోయినట్లే అవుతుంది. అది నాకు అంతగా ఇష్టం లేదు’’ అని ట్రంప్‌ చెప్పారు. ఏప్రిల్‌లో జరిగిన వైద్య పరీక్షల ప్రకారం.. 79 ఏళ్ల వయసున్న ట్రంప్‌ బరువు 102 కేజీలు. డైట్‌ విషయంలో ఓ పద్దతీ లేకుండా అన్నీ లాగించేస్తుంటారాయన. 

గత రెండేళ్లలో ట్రంప్‌పై మూడుసార్లు హత్యాయత్నం జరిగింది. చివరగా.. హిల్టన్‌ హోటల్‌లో జరిగిన వైట్‌హౌజ్‌ కరస్పాండెంట్స్‌ అసోషియేషన్‌ మీటింగ్‌లో ఓ దుండగుడు కాల్పులకు దిగాడు. అయితే భద్రతా సిబ్బంది అతన్ని అడ్డుకుని..  ట్రంప్‌ దంపతులతో పాటు వీవీఐపీలందరినీ రక్షించగలిగారు. పిరికిపందలా పరిగెత్తడం కంటే.. ప్రజల మధ్య ధైర్యంగా కనిపించడం నాకు ముఖ్యం అని ట్రంప్‌ తరచూ చెబుతుంటారు.

Photos

View all
photo 1

గ్లామర్ ఓవర్‌లోడెడ్.. మెరిసిపోతున్న కియారా (ఫొటోలు)
photo 2

సెలబ్రేషన్స్, డివోషనల్ ట్రిప్స్.. అల్లు స్నేహ ఏప్రిల్ గడిచిందిలా (ఫొటోలు)
photo 3

కూవాగంలో హిజ్రాల పెళ్లి సందడి..ఎందుకో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లి HD ఫొటోలు
photo 5

భారీ వర్షం : బెంగళూరు అతలాకుతలం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MLC Lella Appi Reddy Serious On Guntur SI 1
Video_icon

ఒక ఎమ్మెల్సీని అని కూడా చూడకుండా.. SI ప్రవర్తనపై అప్పిరెడ్డి రియాక్షన్
Chandrababu And Nara Lokesh Conspiracy Politics 2
Video_icon

గొడ్డలి పార్టీ ఎవరిదో గూగుల్ ని అడిగితే సరి.. అడుగుదామా బాబూ ?
Womens Fight For Bus Seat At Bobbili RTC Complex 3
Video_icon

సీటు కోసం పొట్టుపొట్టుగా కొట్టుకున్న మహిళలు
Dacoit Movie OTT Release Date 4
Video_icon

ఓటీటీలోకి డెకాయిట్.. స్టీమింగ్ ఎప్పుడంటే..!
Chandrababu Govt Approves Funds For Amaravati Buildings 5
Video_icon

అమరావతి భవనాల అద్దాలకు అక్షరాలా రూ.2540 కోట్లు
