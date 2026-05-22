 పాక్‌ ప్రధాని చైనా పర్యటన.. మతలబు ఏంటి?
పాక్‌ ప్రధాని చైనా పర్యటన.. మతలబు ఏంటి?

May 22 2026 6:56 AM | Updated on May 22 2026 7:06 AM

బీజింగ్‌: పాకిస్తాన్‌ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ ఈ నెల 23 నుంచి 26వ తేదీ వరకు చైనాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సమయంలో ఆయన బీజింగ్‌లో అధ్యక్షుడు జిన్‌ పింగ్, ప్రధానమంత్రి లి క్వియాంగ్‌తో భేటీ అవుతారు. చైనా విదేశాంగ శాఖ గురువారం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అయితే, మొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చైనా వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే పాక్‌ ప్రధాని అక్కడి వెళ్తుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

కాగా, లి క్వియాంగ్‌ ఆహ్వానం మేరకు షెహబాజ్‌ ఈ పర్యటన చేపడుతున్నారని తెలిపింది. ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు, ప్రాంతీయ శాంతి సుస్థిరతల సాధన, అభివృద్ధికోసం రెండు దేశాలు కీలకమైన అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ అంశాలపై సన్నిహితంగా, సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతున్నాయని పేర్కొంది. అలాగే, 75 ఏళ్ల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల సందర్భంగా ఆర్థిక, రాజకీయ, భద్రతా అంశాలపై చర్చలు జరుపనున్నారు.

పర్యటన ప్రాముఖ్యత

ఆర్థిక సహకారం: చైనా పెట్టుబడులు పాకిస్తాన్‌లో విద్యుత్ లోటు తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.

రాజకీయ సంకేతం: బహుళ పార్టీ పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందం కూడా పాల్గొనడం, పాకిస్తాన్‌లో విస్తృత రాజకీయ మద్దతు ఉందని సూచిస్తుంది.

ప్రాంతీయ భద్రత: రెండు దేశాలు ప్రాంతీయ శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధి కోసం సమన్వయం కొనసాగిస్తున్నాయి.

CPEC ప్రాజెక్టుల ప్రభావం: China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) పాకిస్తాన్‌లో ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయ, సామాజిక రంగాల్లో గణనీయమైన మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఇది చైనా నిర్మిస్తున్న Belt and Road Initiative (BRI)లో అత్యంత కీలక భాగం.

మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి: రహదారులు, రైల్వేలు, పోర్టులు (గ్వాదర్ పోర్ట్) నిర్మాణం ద్వారా పాకిస్తాన్‌లో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగయ్యాయి.

 

 

